النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لإبداء المرئيات والملاحظات.. وزير التجارة يدشّن منصة "استطلاع"

"تيسير" طَرَح أكثر من 64 مشروعاً خلال فترة الإطلاق التجريبي

دشّن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ اليوم، المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع".

وتهدف منصة "استطلاع" إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قام المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة "بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع"، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات، وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.

كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.

يُذكر أن المركز طَرح أكثر من (64) مشروعاً تنظيمياً عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، ووردت هذه المشروعات من (18) جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات (2787) رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.

ويمكن للمهتمين والمختصين زيارة المنصة من خلال الموقع الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لإبداء المرئيات والملاحظات.. وزير التجارة يدشّن منصة "استطلاع"
سبق

دشّن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ اليوم، المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع".

وتهدف منصة "استطلاع" إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قام المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة "بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع"، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات، وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.

كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.

يُذكر أن المركز طَرح أكثر من (64) مشروعاً تنظيمياً عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، ووردت هذه المشروعات من (18) جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات (2787) رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.

ويمكن للمهتمين والمختصين زيارة المنصة من خلال الموقع الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:45 PM

لإبداء المرئيات والملاحظات.. وزير التجارة يدشّن منصة "استطلاع"

"تيسير" طَرَح أكثر من 64 مشروعاً خلال فترة الإطلاق التجريبي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
71

دشّن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ اليوم، المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع".

وتهدف منصة "استطلاع" إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قام المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة "بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع"، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات، وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.

كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.

يُذكر أن المركز طَرح أكثر من (64) مشروعاً تنظيمياً عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، ووردت هذه المشروعات من (18) جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات (2787) رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.

ويمكن للمهتمين والمختصين زيارة المنصة من خلال الموقع الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,638

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة