شاهد.. كيف رحّب سمو ولي العهد بأمير قطر

عرضت قناة الإخبارية، لقطات من استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير قطر.
وقال سموه خلال ترحيبه: "يا الله حيه.. نورت المملكة"، فيما رد أمير قطر، قائلاً: "بوجودكم".
عرضت قناة الإخبارية، لقطات من استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير قطر.
وقال سموه خلال ترحيبه: "يا الله حيه.. نورت المملكة"، فيما رد أمير قطر، قائلاً: "بوجودكم".
عرضت قناة الإخبارية، لقطات من استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير قطر.
وقال سموه خلال ترحيبه: "يا الله حيه.. نورت المملكة"، فيما رد أمير قطر، قائلاً: "بوجودكم".
عرضت قناة الإخبارية، لقطات من استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير قطر.
وقال سموه خلال ترحيبه: "يا الله حيه.. نورت المملكة"، فيما رد أمير قطر، قائلاً: "بوجودكم".