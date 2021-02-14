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يخفض وفيات "كورونا" 60%.. حديث يعود مجددًا عن هذا الفيتامين

عبر دراسة وضعت المرضى تحت جرعات متزايدة لتكشف عن دوره

مجددًا يعود الحديث عن الدور المحتمل لفيتامين "د" في مواجهة "كورونا"؛ حيث كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد استخدام فيتامين "د" في مواجهة الفيروس.

وتوصلت دراسة أجريت على 550 شخصًا أدخلوا إلى مستشفى "ديل مار" في برشلونة بإسبانيا وهم يعانون من "كوفيد-19"، أن فيتامين "د" يخفض من وفيات الوباء بنسبة 60%.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "سوشيال ساينس ريسيرتش نيتورك"؛ فقد أعطي المرضى 5 جرعات من فيتامين "د" على نحو متزايدة؛ وذلك خلال مدة زمنية تراوحت من يومين لأسبوعين.

ووجد الباحثون أن مرضى "كوفيد-19" الذين حصلوا على جرعات من فيتامين "د"، كانوا أقل عرضة بنسبة 80% لدخول وحدة العناية المركزة؛ وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويدعم فيتامين "د" قدرة الخلايا على قتل ومقاومة الفيروسات، وفي الوقت ذاته يحد من الالتهابات الخطرة، وهي إحدى المشاكل الرئيسة في التصدي لـ"كوفيد-19".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يعمل فيتامين "د" على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الحالة المزاجية، والوقاية من الاكتئاب، والحماية من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان.

وكانت دراسات سابقة قد أكدت فائدة استخدام فيتامين "د" في علاج المصابين بـ"كوفيد-19" إلى جانب فيتامين "سي" الذي يلعب دورًا مهمًّا في دعم الجهاز المناعي، ويخفف من أعراض نزلات البرد بنسبة 14% لدى الأطفال و8% لدى البالغين.

كذلك يساعد "الزنك" الخلايا على محاربة العدوى، والمساهمة في إنتاج الأجسام المضادة.

فيروس كورونا الجديد

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يخفض وفيات "كورونا" 60%.. حديث يعود مجددًا عن هذا الفيتامين
سبق

مجددًا يعود الحديث عن الدور المحتمل لفيتامين "د" في مواجهة "كورونا"؛ حيث كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد استخدام فيتامين "د" في مواجهة الفيروس.

وتوصلت دراسة أجريت على 550 شخصًا أدخلوا إلى مستشفى "ديل مار" في برشلونة بإسبانيا وهم يعانون من "كوفيد-19"، أن فيتامين "د" يخفض من وفيات الوباء بنسبة 60%.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "سوشيال ساينس ريسيرتش نيتورك"؛ فقد أعطي المرضى 5 جرعات من فيتامين "د" على نحو متزايدة؛ وذلك خلال مدة زمنية تراوحت من يومين لأسبوعين.

ووجد الباحثون أن مرضى "كوفيد-19" الذين حصلوا على جرعات من فيتامين "د"، كانوا أقل عرضة بنسبة 80% لدخول وحدة العناية المركزة؛ وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويدعم فيتامين "د" قدرة الخلايا على قتل ومقاومة الفيروسات، وفي الوقت ذاته يحد من الالتهابات الخطرة، وهي إحدى المشاكل الرئيسة في التصدي لـ"كوفيد-19".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يعمل فيتامين "د" على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الحالة المزاجية، والوقاية من الاكتئاب، والحماية من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان.

وكانت دراسات سابقة قد أكدت فائدة استخدام فيتامين "د" في علاج المصابين بـ"كوفيد-19" إلى جانب فيتامين "سي" الذي يلعب دورًا مهمًّا في دعم الجهاز المناعي، ويخفف من أعراض نزلات البرد بنسبة 14% لدى الأطفال و8% لدى البالغين.

كذلك يساعد "الزنك" الخلايا على محاربة العدوى، والمساهمة في إنتاج الأجسام المضادة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:21 AM

يخفض وفيات "كورونا" 60%.. حديث يعود مجددًا عن هذا الفيتامين

عبر دراسة وضعت المرضى تحت جرعات متزايدة لتكشف عن دوره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مجددًا يعود الحديث عن الدور المحتمل لفيتامين "د" في مواجهة "كورونا"؛ حيث كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد استخدام فيتامين "د" في مواجهة الفيروس.

وتوصلت دراسة أجريت على 550 شخصًا أدخلوا إلى مستشفى "ديل مار" في برشلونة بإسبانيا وهم يعانون من "كوفيد-19"، أن فيتامين "د" يخفض من وفيات الوباء بنسبة 60%.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع "سوشيال ساينس ريسيرتش نيتورك"؛ فقد أعطي المرضى 5 جرعات من فيتامين "د" على نحو متزايدة؛ وذلك خلال مدة زمنية تراوحت من يومين لأسبوعين.

ووجد الباحثون أن مرضى "كوفيد-19" الذين حصلوا على جرعات من فيتامين "د"، كانوا أقل عرضة بنسبة 80% لدخول وحدة العناية المركزة؛ وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويدعم فيتامين "د" قدرة الخلايا على قتل ومقاومة الفيروسات، وفي الوقت ذاته يحد من الالتهابات الخطرة، وهي إحدى المشاكل الرئيسة في التصدي لـ"كوفيد-19".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يعمل فيتامين "د" على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الحالة المزاجية، والوقاية من الاكتئاب، والحماية من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان.

وكانت دراسات سابقة قد أكدت فائدة استخدام فيتامين "د" في علاج المصابين بـ"كوفيد-19" إلى جانب فيتامين "سي" الذي يلعب دورًا مهمًّا في دعم الجهاز المناعي، ويخفف من أعراض نزلات البرد بنسبة 14% لدى الأطفال و8% لدى البالغين.

كذلك يساعد "الزنك" الخلايا على محاربة العدوى، والمساهمة في إنتاج الأجسام المضادة.

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