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رياح نشطة تثير الأتربة.. "الأرصاد" تنبّه 5 محافظات بمنطقة حائل

حالة تستمر لـ 7 مساءً تسبّب تدنياً في الرؤية وتشمل المراكز والقرى

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات (السليمي، الشملي، الغزالة، الشنان، بقعاء) بحائل، وتشمل المراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة تثير الأتربة.. "الأرصاد" تنبّه 5 محافظات بمنطقة حائل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات (السليمي، الشملي، الغزالة، الشنان، بقعاء) بحائل، وتشمل المراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:40 PM

رياح نشطة تثير الأتربة.. "الأرصاد" تنبّه 5 محافظات بمنطقة حائل

حالة تستمر لـ 7 مساءً تسبّب تدنياً في الرؤية وتشمل المراكز والقرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات (السليمي، الشملي، الغزالة، الشنان، بقعاء) بحائل، وتشمل المراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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