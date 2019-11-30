"الفاضل": المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة في عهد الملك سلمان

أشاد بالتطور في بناء البيئة التشريعية بما يخدم رؤية 2030

رفع عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، فيصل بن منصور الفاضل، خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهما الله، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان وتوليه مقاليد الحكم.

ونوه "الفاضل"، بالنهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، مما يضع المملكة في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وقال "الفاضل": "هذا يوم تاريخي مجيد وذكرى غالية وعزيزة لنا جميعاً كمواطنين نحتفي فيها باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا الرشيدة، في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، عبر رؤية المملكة 2030 والبرامج الثلاثة عشر المنبثقة من هذه الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية".

وأضاف "الفاضل": أن "الساحة التشريعية (التنظيمية) في المملكة، شهدت منذ انطلاق الرؤية، نشاطاً حثيثاً غير مسبوق شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، أثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية من خلال سن وتطوير عديد من الأنظمة؛ لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في جميع جوانبها".

وتابع: "ومن بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام صندوق التنمية الصناعية الجديد، ونظام صندوق الاستثمارات العامة الجديد، ونظام الشركات المهنية الجديد، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام الجامعات الجديد، ومن بين الأنظمة القائمة التي تم تطوير بعض موادها هذا العام تعديل أنظمة (العمل، ووثائق السفر، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية)، وذلك لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في جميع جوانبها ومن أهمها تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في القطاعين العام والخاص".



واختتم بالقول: "يجدر بنا ونحن نستذكر هذه المناسبة العزيزة وهذا الحدث التاريخي المهم، أن نستحضر جميع معاني الانتماء وصور الوفاء لهذا الوطن الغالي، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهما الله".