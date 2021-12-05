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مكة تسجل أعلى نسبة مخالفات لإجراءات كورونا آخر أسبوع.. منطقتان سجلتا "صفر"

"الداخلية": 1134 مخالفة بجميع المناطق ونشدد على الجميع بضرورة مواصلة الالتزام

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"(1134) مخالفة، وذلك للفترة من 23/ 4/ 1443هـ حتى 29/ 4/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(346)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(298)، ومنطقة الرياض بـ(275)، تلتها منطقة حائل بـ(82)، ومنطقة الجوف بـ(70)، ثم المنطقة الشرقية بـ(30)، ومنطقة تبوك بـ(16)، ومنطقة عسير بـ(8)، ومنطقة الباحة بـ(5)، ومنطقة القصيم بـ(3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1)، ومنطقة جازان بـ(0)، ومنطقة نجران بـ(0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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مكة تسجل أعلى نسبة مخالفات لإجراءات كورونا آخر أسبوع.. منطقتان سجلتا "صفر"
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"(1134) مخالفة، وذلك للفترة من 23/ 4/ 1443هـ حتى 29/ 4/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(346)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(298)، ومنطقة الرياض بـ(275)، تلتها منطقة حائل بـ(82)، ومنطقة الجوف بـ(70)، ثم المنطقة الشرقية بـ(30)، ومنطقة تبوك بـ(16)، ومنطقة عسير بـ(8)، ومنطقة الباحة بـ(5)، ومنطقة القصيم بـ(3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1)، ومنطقة جازان بـ(0)، ومنطقة نجران بـ(0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:07 PM

مكة تسجل أعلى نسبة مخالفات لإجراءات كورونا آخر أسبوع.. منطقتان سجلتا "صفر"

"الداخلية": 1134 مخالفة بجميع المناطق ونشدد على الجميع بضرورة مواصلة الالتزام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19"(1134) مخالفة، وذلك للفترة من 23/ 4/ 1443هـ حتى 29/ 4/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ(346)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(298)، ومنطقة الرياض بـ(275)، تلتها منطقة حائل بـ(82)، ومنطقة الجوف بـ(70)، ثم المنطقة الشرقية بـ(30)، ومنطقة تبوك بـ(16)، ومنطقة عسير بـ(8)، ومنطقة الباحة بـ(5)، ومنطقة القصيم بـ(3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(1)، ومنطقة جازان بـ(0)، ومنطقة نجران بـ(0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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