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الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام

مشيراً إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب

أكّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقاً من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي، إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب، المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال تسلّمه في الرياض، الخميس، أوراق اعتماد سفراء كل من: هولندا- بيتر هوف، والمجر- بالاش سيلماشي، وجنوب إفريقيا- كوسبورت خبوشي، والبوسنة والهرسك- محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوّه هادي؛ بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.

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الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام
سبق

أكّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقاً من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي، إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب، المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال تسلّمه في الرياض، الخميس، أوراق اعتماد سفراء كل من: هولندا- بيتر هوف، والمجر- بالاش سيلماشي، وجنوب إفريقيا- كوسبورت خبوشي، والبوسنة والهرسك- محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوّه هادي؛ بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
01:14 PM

الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادتين في السلام

مشيراً إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقاً من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي، إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب، المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال تسلّمه في الرياض، الخميس، أوراق اعتماد سفراء كل من: هولندا- بيتر هوف، والمجر- بالاش سيلماشي، وجنوب إفريقيا- كوسبورت خبوشي، والبوسنة والهرسك- محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوّه هادي؛ بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.

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