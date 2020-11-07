النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"واجهة عسير البحرية" تجذب أعدادًا كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات ختام مبادرات "النشامى"

شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخراً، والتي تشهد توافداً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها، مبينًا أنها استقبلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 7248 سيارة وعدداً كبيراً من الزائرين والمتنزهين.

وأضاف "الحميدي" أن بلدية الساحل برئاسة علي بن سعيد آل جلبان تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة، حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً أنه شارك في هذه الجهود 100 عامل و30 مشرفًا و15 مراقبًا باستخدام ثماني عربات قلوف لسرعة التنقل.

وشكر "الحميدي" رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة، بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو حوادث ولله الحمد، مبيناً أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكنها من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"واجهة عسير البحرية" تجذب أعدادًا كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية
سبق

شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخراً، والتي تشهد توافداً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها، مبينًا أنها استقبلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 7248 سيارة وعدداً كبيراً من الزائرين والمتنزهين.

وأضاف "الحميدي" أن بلدية الساحل برئاسة علي بن سعيد آل جلبان تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة، حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً أنه شارك في هذه الجهود 100 عامل و30 مشرفًا و15 مراقبًا باستخدام ثماني عربات قلوف لسرعة التنقل.

وشكر "الحميدي" رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة، بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو حوادث ولله الحمد، مبيناً أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكنها من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
07:22 PM

"واجهة عسير البحرية" تجذب أعدادًا كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات ختام مبادرات "النشامى"

A A A
رائد القرفي - أبها
1
4,105

شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخراً، والتي تشهد توافداً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها، مبينًا أنها استقبلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 7248 سيارة وعدداً كبيراً من الزائرين والمتنزهين.

وأضاف "الحميدي" أن بلدية الساحل برئاسة علي بن سعيد آل جلبان تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة، حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبيناً أنه شارك في هذه الجهود 100 عامل و30 مشرفًا و15 مراقبًا باستخدام ثماني عربات قلوف لسرعة التنقل.

وشكر "الحميدي" رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة، بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو حوادث ولله الحمد، مبيناً أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكنها من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,080

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة