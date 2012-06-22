"الصالحي" عميدًا لكلية علوم الرياضة بجامعة "سعود"

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، بتعيين الدكتور طارق بن علي الصالحي عميدًا لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

وقدّم البروفيسور طارق الصالحي، شكره وتقديره لوزير التعليم ورئيس الجامعة على هذه الثقة الكريمة؛ سائلًا الله عز وجل التوفيق والسداد للمشاركة في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بالمجال الرياضي والنشاط البدني المعزز للصحة، بالجامعة وبكل القطاعات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الرياضة، الشريك الفعلي للكلية.

وشكر الدكتور "الصالحي" عميد الكلية السابق الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، على جهوده الحثيثة خلال توليه عمادة الكلية؛ متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.