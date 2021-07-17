النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية

صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية وشمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ ساعة، وقد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية
سبق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية وشمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ ساعة، وقد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:17 AM

طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية

صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
317

توقَّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية وشمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ ساعة، وقد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة