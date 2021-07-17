طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية

صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.



وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية وشمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ ساعة، وقد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.