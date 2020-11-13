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أهالي مخططات الشرائع يناشدون بمراعاتهم من مبادرة حي بلا صهاريج

وشركة المياه الوطنية: مبادرة تهدف إلى تخفيف الزحام داخل الأحياء

ناشد عدد من أهالي مخططات الشرائع شركة المياه الوطنية التراجع عن مبادرتها والتي أطلقتها بعنوان "حي بلا صهاريج " وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق"؛ إننا تفاجأنا قبل أيام أثناء مراجعتنا لأماكن توقف صهاريج المياه والتي كانت تتوقف في شارع الخدمات بإشارة صقر قريش نطلب تزويدنا بالمياه برفض سائق صهريج المياه تزويدنا بالماء حسب توجيه شركة المياه وان هذا القرار تسبب بحرماننا من المياه.

ومن جانبها قالت مصلحة المياه الوطنية: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق " حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، حول مبادرة حي بلا صهريج.

وأضافت: نود أن نوضح للسادة العملاء بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردفت: نفيدكم بأن الشركة أطلقت مبادرة حي (بلا صهريج) في عدد من أحياء مكة المكرمة ذات الضخ المستمر للمياه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة الكرام، بالاضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافطة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

ونؤكد لكم بأن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة وفي حال توقف ضخ المياه عن الاحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ- لا قدر الله - فسيتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وفي الختام، رحبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي مخططات الشرائع يناشدون بمراعاتهم من مبادرة حي بلا صهاريج
سبق

ناشد عدد من أهالي مخططات الشرائع شركة المياه الوطنية التراجع عن مبادرتها والتي أطلقتها بعنوان "حي بلا صهاريج " وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق"؛ إننا تفاجأنا قبل أيام أثناء مراجعتنا لأماكن توقف صهاريج المياه والتي كانت تتوقف في شارع الخدمات بإشارة صقر قريش نطلب تزويدنا بالمياه برفض سائق صهريج المياه تزويدنا بالماء حسب توجيه شركة المياه وان هذا القرار تسبب بحرماننا من المياه.

ومن جانبها قالت مصلحة المياه الوطنية: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق " حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، حول مبادرة حي بلا صهريج.

وأضافت: نود أن نوضح للسادة العملاء بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردفت: نفيدكم بأن الشركة أطلقت مبادرة حي (بلا صهريج) في عدد من أحياء مكة المكرمة ذات الضخ المستمر للمياه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة الكرام، بالاضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافطة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

ونؤكد لكم بأن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة وفي حال توقف ضخ المياه عن الاحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ- لا قدر الله - فسيتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وفي الختام، رحبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
12:59 AM

أهالي مخططات الشرائع يناشدون بمراعاتهم من مبادرة حي بلا صهاريج

وشركة المياه الوطنية: مبادرة تهدف إلى تخفيف الزحام داخل الأحياء

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ناشد عدد من أهالي مخططات الشرائع شركة المياه الوطنية التراجع عن مبادرتها والتي أطلقتها بعنوان "حي بلا صهاريج " وقالوا في مناشدتهم عبر "سبق"؛ إننا تفاجأنا قبل أيام أثناء مراجعتنا لأماكن توقف صهاريج المياه والتي كانت تتوقف في شارع الخدمات بإشارة صقر قريش نطلب تزويدنا بالمياه برفض سائق صهريج المياه تزويدنا بالماء حسب توجيه شركة المياه وان هذا القرار تسبب بحرماننا من المياه.

ومن جانبها قالت مصلحة المياه الوطنية: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق " حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، حول مبادرة حي بلا صهريج.

وأضافت: نود أن نوضح للسادة العملاء بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردفت: نفيدكم بأن الشركة أطلقت مبادرة حي (بلا صهريج) في عدد من أحياء مكة المكرمة ذات الضخ المستمر للمياه وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة الكرام، بالاضافة إلى مساهمة ذلك في تقليص حركة الصهاريج داخل تلك الأحياء وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في المحافطة على المنظر الحضري للمدينة والبنية التحتية من طرق وغيرها.

ونؤكد لكم بأن الشركة تعمل جاهدة على تحسين وتطوير عملياتها التشغيلية وإيصال خدمات المياه بالكميات والجودة المطلوبة وفي حال توقف ضخ المياه عن الاحياء المستهدفة لأي ظرف طارئ- لا قدر الله - فسيتم إتاحة طلب خدمة الصهاريج عن طريق قنوات التواصل المتاحة لخدمة العملاء بشركة المياه الوطنية.

وفي الختام، رحبت شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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