"ناسا" تتولى أكبر مهمة فضائية حماية الأرض من "قتلة المدينة"

ضمن سلسلة أخطار محدقة بالكوكب دفعت العلماء إلى البحث عن حلول

تستعد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لما وصفه كثيرٌ من علماء الفلك بـ "أكبر مهمة فضائية" من أجل حماية كوكب الأرض من الكويكبات التي تقترب منه، وبدأ خطرها يتعاظم في السنوات الأخيرة.

وفي العام المقبل، ستطلق وكالة ناسا مهمة فضائية تعد الأكثر تأثيراً حتى الآن في كوب الأرض، تتمثل في تصميم اختبار لإعادة توجيه الكويكبات، لكي تتحطم بعيداً عن الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، السبت.

ويعد تصميم هذه المهمة بمكانة محاولة لاختبار مدى استجابة البشر من خلال وكالات الفضاء في حال تم اكتشاف صخور فضائية تقترب من كوكب الأرض بشكل تصادمي قد يؤثر في حياة البشر، وتسمى "قتلة المدينة".

وعلى الرغم من أن الكويكبات باتت تشكل تهديداً للأرض في الآونة الأخيرة على نحو أكبر، فإن هذا التهديد يعد مجرد واحد من سلسلة أخطار محدقة بالكوكب دفعت العلماء إلى البحث عن حلول.

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز" فمن هذه التهديدات الانفجارات التي تحدث على سطح الشمس، وتنشئ "طقساً فضائياً" يمكن أن يلحق أضراراً بالأقمار الصناعية والأنظمة الكهربائية الخاصة بنا.

كما يحذّر علماء الفلك من الكم المتزايد من الحطام الفضائي، الذي بات يعرّض الأقمار الصناعية للخطر، وهي أنظمة تعتمد عليها البشرية بشكل كبير لتحديد أطر الحياة المستقبلية.

وتعتمد طريقتنا في الحياة كلياً على الفضاء، إذ تصنّف حكومة المملكة المتحدة الآن الفضاء كواحدٍ من قطاعات البنية التحتية الحيوية البالغ عددها 13 قطاعاً في البلاد، ويحتاج إلى الحماية.

وفي شهر نوفمبر المقبل، سيجتمع وزراء العلوم من مختلف الدول التي تنتمي إلى وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) في إشبيلية بإسبانيا، لتحديد التمويل اللازم للوكالة وأولوياتها للسنوات الثلاث المقبلة.

وسيبحث المؤتمر بشكل أساسي إنشاء برنامج شامل للدفاع الكوكبي بقيمة 200 مليون يورو سنويا. وإذا تمّت الموافقة عليه فسيتمكّن البرنامج من جمع بيانات كافية لوضع اختبار "ناسا" حيز التنفيذ.