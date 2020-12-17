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"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية وتدني الرؤية الأفقية على الطائف

حذرت من التقلبات وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول بالأودية والشعاب

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 10 مساء.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمطار الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية وتدني الرؤية الأفقية على الطائف
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 10 مساء.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:18 PM

"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية وتدني الرؤية الأفقية على الطائف

حذرت من التقلبات وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول بالأودية والشعاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 10 مساء.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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