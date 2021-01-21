قديروف: أديت واجب حياتي بتصفية آخر "أمير" للجماعات المسلحة في الشيشان

أكد أن المسألة شرف وشعب وبلد.. والرئيس الروسي هنأه هاتفيًّا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أنه أدى "واجب حياته كلها" بتصفية عناصر جماعة إرهابية مسلحة، كانت الأخيرة على قائمة المطلوبين في روسيا.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "تم تنفيذ أوامر القائد العام الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظام، والقضاء على الإرهابيين في الشيشان، وذلك تنفيذًا لأهم واجب في حياتي كلها! المسألة مسألة شرف وشعب وبلد".

وأضاف قديروف -حسب موقع روسيا اليوم- بأنه تمت تصفية 6 مسلحين في أطراف قرية كاتارا يورت، كانوا على قائمة المطلوبين الفيدرالية، بمن فيهم آخر "أمير" للجماعات المسلحة في الشيشان أصلان بوتوقاييف.

من جهته، أعلن السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف أن "الرئيس فلاديمير بوتين هنأ قديروف هاتفيًّا على القضاء على عصابة بوتوقاييف".

وأعلن أصلان بوتوقاييف مع دوكو عمروف مسؤوليتهما عن الهجوم الإرهابي على مطار "دوموديدوفو" في موسكو عام 2011، الذي راح ضحيته 37 شخصًا.