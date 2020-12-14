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العراق: 1338 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة و2028 حالة شفاء

إجمالي عدد الإصابات إلى 575972

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 575972 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12603، فيما سجلت 2028 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509474 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 53895، منهم 197 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 1338 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة و2028 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 575972 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12603، فيما سجلت 2028 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509474 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 53895، منهم 197 يرقدون في العناية المركزة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
05:53 PM

العراق: 1338 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة و2028 حالة شفاء

إجمالي عدد الإصابات إلى 575972

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 575972 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12603، فيما سجلت 2028 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509474 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 53895، منهم 197 يرقدون في العناية المركزة.

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