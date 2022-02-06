يذكر أن "فن الفلامنكو" انطلق مع غجر إسبانيا الذين يعرفن بالخيتانوس. ويعد الغناء أساس "الفلامنكو" ويرافقه الرقص والموسيقى، وقد تأثر كثيراً بالإيقاعات الشرقيّة والهندية والرومانية، والأغاني المتوارثة التي تناقلها الأهالي في قرى عديدة اعتاد الفلاحون الموريسكيون السكن فيها بالقرب من غرناطة.
وتأتي "ليالي الفلامنكو" في سياق الجهود التي تبذلها هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالتجارب المختلفة والنوعية التي تُسهم في تطوير المشهد الفني وتدفعه نحو مناطق أدائية جديدة تخلق مجالاً رحباً لحوار إبداعي بين الجمهور المحلي وفنون الأداء العالمية.
يذكر أن "فن الفلامنكو" انطلق مع غجر إسبانيا الذين يعرفن بالخيتانوس. ويعد الغناء أساس "الفلامنكو" ويرافقه الرقص والموسيقى، وقد تأثر كثيراً بالإيقاعات الشرقيّة والهندية والرومانية، والأغاني المتوارثة التي تناقلها الأهالي في قرى عديدة اعتاد الفلاحون الموريسكيون السكن فيها بالقرب من غرناطة.
وتأتي "ليالي الفلامنكو" في سياق الجهود التي تبذلها هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالتجارب المختلفة والنوعية التي تُسهم في تطوير المشهد الفني وتدفعه نحو مناطق أدائية جديدة تخلق مجالاً رحباً لحوار إبداعي بين الجمهور المحلي وفنون الأداء العالمية.
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
07:01 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:33 PM
"هيئة المسرح والفنون الأدائية" تنظّم "ليالي الفلامنكو" في الرياض
في قصر الثقافة بحي السفارات خلال الفترة من 16 - 20 فبراير
يذكر أن "فن الفلامنكو" انطلق مع غجر إسبانيا الذين يعرفن بالخيتانوس. ويعد الغناء أساس "الفلامنكو" ويرافقه الرقص والموسيقى، وقد تأثر كثيراً بالإيقاعات الشرقيّة والهندية والرومانية، والأغاني المتوارثة التي تناقلها الأهالي في قرى عديدة اعتاد الفلاحون الموريسكيون السكن فيها بالقرب من غرناطة.
وتأتي "ليالي الفلامنكو" في سياق الجهود التي تبذلها هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع بالتجارب المختلفة والنوعية التي تُسهم في تطوير المشهد الفني وتدفعه نحو مناطق أدائية جديدة تخلق مجالاً رحباً لحوار إبداعي بين الجمهور المحلي وفنون الأداء العالمية.