بالصور.. مركز الملك سلمان يختتم مشروع توزيع 10.000 سلة غذائية في لبنان

على الأسر المحتاجة والفقيرة.. بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، أمس، مشروع توزيع 10.000 سلة غذائية في مختلف المناطق اللبنانية.

وجرى توزيع 760 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والفقيرة في منطقة برج حمود بالعاصمة بيروت استفاد منها 760 عائلة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية المنفذة لتعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اللبنانية.