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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8007 نقاط

بتداولات تجاوزت 3.8 مليارات ريال لأكثر من 145 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8007.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، جبل عمر، والمستشفى السعودي الألماني، وأسمنت ام القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وأسمنت السعودية، وعطاء، وتبوك الزراعية، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.81% و3.17%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والشرقية للتنمية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 56.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7731.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8007 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8007.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، جبل عمر، والمستشفى السعودي الألماني، وأسمنت ام القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وأسمنت السعودية، وعطاء، وتبوك الزراعية، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.81% و3.17%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والشرقية للتنمية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 56.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7731.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
04:05 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8007 نقاط

بتداولات تجاوزت 3.8 مليارات ريال لأكثر من 145 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8007.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، جبل عمر، والمستشفى السعودي الألماني، وأسمنت ام القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وأسمنت السعودية، وعطاء، وتبوك الزراعية، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.81% و3.17%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والشرقية للتنمية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 56.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7731.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 ألف سهم تقاسمتها 1172 صفقة.

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