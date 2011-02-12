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حالة استنفار بالبيت الأبيض بعد الكشف عن احتمالية غزو روسي قريب لأوكرانيا

معلومات استخباراتية قالت إن الهجوم قد يتم قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية

كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم معلومات استخباراتية جديدة، تشير إلى أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا على أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية، حسب شبكة CNN الأمريكية.

وتفصيلاً، كانت التقييمات السابقة قد أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا إلا بعد انتهاء الأولمبياد في 20 فبراير، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ويأتي الكشف عن المعلومات الاستخباراتية الجديدة في الوقت الذي كثف فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية بشكل كبير من تحذيراتهم العامة المتعلقة بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق "العربية نت".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت"، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولا تزال الولايات المتحدة "ترى علامات مقلقة للغاية على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى منطقة الحدود الأوكرانية".

ومن بين الأهداف الروسية العاصمة كييف كما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على المخابرات الجديدة لشبكة CNN.

وهناك محادثات جارية داخل الإدارة حول رفع السرية عن بعض تلك المعلومات الاستخباراتية الجديدة، التي قال مسؤولان أمريكيان إنها قد تأتي في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس بايدن من المقرر أن يجري اتصالاً هاتفيًّا صباح الجمعة مع حلف شمال الأطلسي وحلفاء أوروبيين لمناقشة أحدث المعلومات الاستخباراتية.

وقال مسؤول دفاعي أوروبي إن مجلس شمال الأطلسي سيناقش الوضع والمعلومات الاستخباراتية الجديدة في اجتماع في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال شخص مطلع على الاجتماع إن بايدن انضم أيضًا إلى اجتماع لكبار مستشاريه للأمن القومي مساء الخميس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة.

روسيا أوكرانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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حالة استنفار بالبيت الأبيض بعد الكشف عن احتمالية غزو روسي قريب لأوكرانيا
سبق

كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم معلومات استخباراتية جديدة، تشير إلى أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا على أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية، حسب شبكة CNN الأمريكية.

وتفصيلاً، كانت التقييمات السابقة قد أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا إلا بعد انتهاء الأولمبياد في 20 فبراير، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ويأتي الكشف عن المعلومات الاستخباراتية الجديدة في الوقت الذي كثف فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية بشكل كبير من تحذيراتهم العامة المتعلقة بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق "العربية نت".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت"، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولا تزال الولايات المتحدة "ترى علامات مقلقة للغاية على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى منطقة الحدود الأوكرانية".

ومن بين الأهداف الروسية العاصمة كييف كما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على المخابرات الجديدة لشبكة CNN.

وهناك محادثات جارية داخل الإدارة حول رفع السرية عن بعض تلك المعلومات الاستخباراتية الجديدة، التي قال مسؤولان أمريكيان إنها قد تأتي في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس بايدن من المقرر أن يجري اتصالاً هاتفيًّا صباح الجمعة مع حلف شمال الأطلسي وحلفاء أوروبيين لمناقشة أحدث المعلومات الاستخباراتية.

وقال مسؤول دفاعي أوروبي إن مجلس شمال الأطلسي سيناقش الوضع والمعلومات الاستخباراتية الجديدة في اجتماع في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال شخص مطلع على الاجتماع إن بايدن انضم أيضًا إلى اجتماع لكبار مستشاريه للأمن القومي مساء الخميس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
11:34 PM

حالة استنفار بالبيت الأبيض بعد الكشف عن احتمالية غزو روسي قريب لأوكرانيا

معلومات استخباراتية قالت إن الهجوم قد يتم قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم معلومات استخباراتية جديدة، تشير إلى أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا على أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية، حسب شبكة CNN الأمريكية.

وتفصيلاً، كانت التقييمات السابقة قد أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تغزو روسيا أوكرانيا إلا بعد انتهاء الأولمبياد في 20 فبراير، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ويأتي الكشف عن المعلومات الاستخباراتية الجديدة في الوقت الذي كثف فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية بشكل كبير من تحذيراتهم العامة المتعلقة بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق "العربية نت".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت"، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولا تزال الولايات المتحدة "ترى علامات مقلقة للغاية على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى منطقة الحدود الأوكرانية".

ومن بين الأهداف الروسية العاصمة كييف كما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على المخابرات الجديدة لشبكة CNN.

وهناك محادثات جارية داخل الإدارة حول رفع السرية عن بعض تلك المعلومات الاستخباراتية الجديدة، التي قال مسؤولان أمريكيان إنها قد تأتي في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس بايدن من المقرر أن يجري اتصالاً هاتفيًّا صباح الجمعة مع حلف شمال الأطلسي وحلفاء أوروبيين لمناقشة أحدث المعلومات الاستخباراتية.

وقال مسؤول دفاعي أوروبي إن مجلس شمال الأطلسي سيناقش الوضع والمعلومات الاستخباراتية الجديدة في اجتماع في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال شخص مطلع على الاجتماع إن بايدن انضم أيضًا إلى اجتماع لكبار مستشاريه للأمن القومي مساء الخميس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة.

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