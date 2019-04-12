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امطار خفيفة تنعش صباح العاصمة وتنبيه للأرصاد يتوقع استمرارها للمساء

الهيئة: حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية

تشهد أحياء عدة بالعاصمة الرياض هطول أمطار خفيفة وسط سماء ملبدة بالغيوم، وتوقعات بمزيدٍ من الهطولات خلال ساعات اليوم.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بمنطقة الرياض، تشمل العاصمة ومعظم محافظات المنطقة، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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امطار خفيفة تنعش صباح العاصمة وتنبيه للأرصاد يتوقع استمرارها للمساء
سبق

تشهد أحياء عدة بالعاصمة الرياض هطول أمطار خفيفة وسط سماء ملبدة بالغيوم، وتوقعات بمزيدٍ من الهطولات خلال ساعات اليوم.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بمنطقة الرياض، تشمل العاصمة ومعظم محافظات المنطقة، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:00 AM

امطار خفيفة تنعش صباح العاصمة وتنبيه للأرصاد يتوقع استمرارها للمساء

الهيئة: حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد أحياء عدة بالعاصمة الرياض هطول أمطار خفيفة وسط سماء ملبدة بالغيوم، وتوقعات بمزيدٍ من الهطولات خلال ساعات اليوم.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بمنطقة الرياض، تشمل العاصمة ومعظم محافظات المنطقة، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي، أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

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