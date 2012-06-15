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"عرب سات" تكسب .. محكمة فرنسية ترفض شكاوى beIN SPORTS القطرية

أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس يوم الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

وقالت المنظمة في بيان:"إن عرب سات، تنظر بعين الاحترام والتقدير لنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها برفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات تأكيدًا لسلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ.

وأضاف: إن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكل مطالباتها ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، على الرغم من كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.

وزاد: تعد عرب سات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.

وأشارت المنظمة قائلة:"وإمعانًا في كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق، عمدت beIN إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يوكد الكذب وعدم المصداقية لمنظومة beIN".

وفي الوقت الذي نرحب فيه بالحكم الذي صدر لصالح عرب سات، نؤكد احتفاظنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات.

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"عرب سات" تكسب .. محكمة فرنسية ترفض شكاوى beIN SPORTS القطرية
سبق

أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس يوم الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

وقالت المنظمة في بيان:"إن عرب سات، تنظر بعين الاحترام والتقدير لنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها برفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات تأكيدًا لسلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ.

وأضاف: إن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكل مطالباتها ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، على الرغم من كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.

وزاد: تعد عرب سات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.

وأشارت المنظمة قائلة:"وإمعانًا في كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق، عمدت beIN إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يوكد الكذب وعدم المصداقية لمنظومة beIN".

وفي الوقت الذي نرحب فيه بالحكم الذي صدر لصالح عرب سات، نؤكد احتفاظنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
08:28 PM

"عرب سات" تكسب .. محكمة فرنسية ترفض شكاوى beIN SPORTS القطرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس يوم الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

وقالت المنظمة في بيان:"إن عرب سات، تنظر بعين الاحترام والتقدير لنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها برفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات تأكيدًا لسلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ.

وأضاف: إن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكل مطالباتها ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، على الرغم من كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.

وزاد: تعد عرب سات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.

وأشارت المنظمة قائلة:"وإمعانًا في كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق، عمدت beIN إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يوكد الكذب وعدم المصداقية لمنظومة beIN".

وفي الوقت الذي نرحب فيه بالحكم الذي صدر لصالح عرب سات، نؤكد احتفاظنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات.

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