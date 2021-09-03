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الأهلي يواجه ضمك وديًّا

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق "ضمك" عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقد غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية مساء اليوم، التي قادها المدرب الألباني بيسنيك هاسي.

وعمد مدرب الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبَّق من خلالها عددًا من الجُمل الفنية التي يود انتهاجها في مواجهة الغد.

الأهلي ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواجه ضمك وديًّا
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق "ضمك" عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقد غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية مساء اليوم، التي قادها المدرب الألباني بيسنيك هاسي.

وعمد مدرب الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبَّق من خلالها عددًا من الجُمل الفنية التي يود انتهاجها في مواجهة الغد.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
11:26 PM

الأهلي يواجه ضمك وديًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام فريق "ضمك" عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقد غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية مساء اليوم، التي قادها المدرب الألباني بيسنيك هاسي.

وعمد مدرب الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبَّق من خلالها عددًا من الجُمل الفنية التي يود انتهاجها في مواجهة الغد.

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