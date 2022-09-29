"لا تخنقه وابعد عن الزعل".. "النمر" مغرّداً في يوم "القلب": له 8 حقوق علينا

قال: الحلبة والمُرّة لا تناسبان مَن لديه ضعف في عضلته.. يؤدّيان إلى عدم انتظام نبضاته

أكّد الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن القلب هو تاج صحة الفرد، ومن حقوقه علينا ألا نخنقه بالتدخين، وأن نحميه من ارتفاع الكوليسترول.

وعدّد النمر؛ 8 حقوق، قال عنها: من حقوق قلبك عليك:

١.ألاّ تخنقه بالتدخين.

٢.أن تحميه من ارتفاع الكوليسترول.

٣.أن تحميه من ارتفاع السكري.

٤.أن تحميه من ارتفاع الضغط.

٥.أن تجعله ينام نوماً كافياً.

٦.ألا تجعله خاملاً.

٧. أن تعطيه الأكل الذي يحبه.

٨.أن تبعد عنه الهموم وكثرة الزعل.

كان قد قال النمر؛ في وقت سابق لمرضى ضعف القلب، إن الحلبة والمُرّة لا تناسبان مَن لديه ضعف عضلة القلب، حيث يؤدّيان إلى عدم انتظام نبضات القلب، وكذلك تجمُّع السوائل في الرئتين.

وجاءت تغريدات النمر؛ بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب، الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية جيدة، والحد من التدخين، وخفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة يومياً للتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.