النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المنصوري" مساعدًا لوزير الخارجية.. و"القاسم" نائبًا لوزير الموارد البشرية.. و"العريفي" مساعدًا لوزير النقل

بأمر الملك.. إعفاء وزير الحج والعمرة ورئيس هيئة الطيران.. وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا

"عصام بن سعيد" يرفع الشكر للقيادة بعد تكليفه وزيراً للحج والعمرة

عبر عن اعتزازه بهذه الثقة.. وأكد مواصلة تنفيذ تطلعات المملكة

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله_، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتكليفه وزيرًا للحج والعمرة، إضافة إلى عمله.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

وقال: "لقد شاهدنا جميعًا ما بذلته المملكة من جهود ضخمة مشكورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما الجانب الصحي والاقتصادي، من المبادرة إلى تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية واتخاذ خطوات استباقية حققت - بفضل الله - أهدافها فكانت محل الثناء والتقدير في الداخل والخارج".

وأضاف: "شملت هذه المبادرات القطاع العام والخاص والمواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، فضلاً عما أولته بشكل خاص من عناية بالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، فكانت بحق موئلاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بصورة مُثلى، بما يكفل للجميع أداء المناسك بأمن وسلامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عصام بن سعيد" يرفع الشكر للقيادة بعد تكليفه وزيراً للحج والعمرة
سبق

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله_، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتكليفه وزيرًا للحج والعمرة، إضافة إلى عمله.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

وقال: "لقد شاهدنا جميعًا ما بذلته المملكة من جهود ضخمة مشكورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما الجانب الصحي والاقتصادي، من المبادرة إلى تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية واتخاذ خطوات استباقية حققت - بفضل الله - أهدافها فكانت محل الثناء والتقدير في الداخل والخارج".

وأضاف: "شملت هذه المبادرات القطاع العام والخاص والمواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، فضلاً عما أولته بشكل خاص من عناية بالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، فكانت بحق موئلاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بصورة مُثلى، بما يكفل للجميع أداء المناسك بأمن وسلامة".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:54 PM

"عصام بن سعيد" يرفع الشكر للقيادة بعد تكليفه وزيراً للحج والعمرة

عبر عن اعتزازه بهذه الثقة.. وأكد مواصلة تنفيذ تطلعات المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,583

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله_، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتكليفه وزيرًا للحج والعمرة، إضافة إلى عمله.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون باعثًا له على مزيد من العطاء والاجتهاد، سائلاً الله العون والتوفيق في أداء ما كُلف به على الوجه الذي يرضيه ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن يديم على وطننا أمنه وازدهاره.

وقال: "لقد شاهدنا جميعًا ما بذلته المملكة من جهود ضخمة مشكورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما الجانب الصحي والاقتصادي، من المبادرة إلى تطبيق تدابير احترازية وإجراءات وقائية واتخاذ خطوات استباقية حققت - بفضل الله - أهدافها فكانت محل الثناء والتقدير في الداخل والخارج".

وأضاف: "شملت هذه المبادرات القطاع العام والخاص والمواطنين والمقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، فضلاً عما أولته بشكل خاص من عناية بالغة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، فكانت بحق موئلاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية بصورة مُثلى، بما يكفل للجميع أداء المناسك بأمن وسلامة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,976
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,309

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة