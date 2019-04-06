"بلدي جدة" يستفسر عن إيقاف مشروع المترو.. ويطالب بتغيير أرصفة الشوارع

عقب تصريح "التركي" المتعلق بتأثير المياه الجوفية الهائلة والتكلفة العالية

كشف رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، أن المجلس قرر توجيه خطاب استفسار لأمانة محافظة جدة، بخصوص إيقاف أعمال مشروع مترو جدة، وتنفيذ أعمال المحور الشرقي، واستكمال أعمال نهاية طريق الأمير ماجد، إضافة إلى توجيه خطاب لوزارة النقل بخصوص تنفيذ الكوبري المعلق.

وكان أمين محافظة جدة صالح التركي قد أوضح، في منتدى منطقة مكة المكرمة الذي عُقِد الشهر الماضي بالعاصمة المقدسة، أن المترو غير مناسب لطبيعة جدة في الوقت الحالي؛ بسبب المياه الجوفية الهائلة والتكلفة العالية لنزع الملكيات، وهو ما أثار حفيظة الكثير من سكان جدة.

وكان المجلس البلدي بجدة قد استعرض خلال جلسته "51" التي عُقِدت اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي المعايير الأولية في تنفيذ المشاريع والعقود لمشاريع إنشاء الطرق الحالية والتي تحت التنفيذ، إضافة للمشاريع تحت الطرح ومواقع العمل الحالية في محافظة جدة بحسب التوزيع في "الجدول" والمتضمن أعمال الإنارة وأعمال الرصف وسفلتة شوارع رئيسية وداخلية، وذلك من خلال عرض مرئي قدمه المهندس صالح بخاري مدير إدارة الطرق والمياه والمهندس فهد الفهد مدير إدارة تنفيذ الطرق.

وأضاف "المحمدي": المجلس استعرض ردّ أمانة المحافظة بخصوص عرض تدوير النفايات من المصدر، وأطلع الأعضاء على ردّ الأمانة المتضمن تنفيذ إدارة النظافة والمرادم لمشروع حي بلا حاويات، ويرتبط بتطبيق أسلوب فرز النفايات من المصدر، ضمن أعمال الأمانة لمعالجة التشوه البصري، والاستفادة من فرز هذه المواد، وقد شكر المجلس الأمانة على هذه الجهود.

وأردف: المجلس وافق على توصيات عرض لجنة التعمير والمشاريع بشأن دراسة معايير ومقاييس ارتفاع الأرصفة، حيث قدم عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة للسادة الأعضاء عرضاً مرئياً تضمّن تذمّر كثير من المواطنين من سوء التصميم والتنفيذ، وطلب من السادة أعضاء المجلس الموافقة على التوصيات بطلب تقديم عرض متكامل من الأمانة للمجلس يحتوي على المعايير والمواصفات الفنية ومدى مواءمتها لكود البناء والاشتراطات الفنية للوزارة التي اعتمدتها في تنفيذ هذه الأرصفة عالية الارتفاع.

وأشار إلى طلب إيقاف تنفيذ هذا النوع من الأرصفة وإبدالها بالبارادورات مع مراعاة سلامة المواطنين في المواصفات والتوسع بعرض الأرصفة بحيث تحتوي أكبر عدد من المشاة، وهو ما تفتقر إليه مدينة جدة.

ووافق المجلس على عرض مخرجات أهالي الدائرة الثامنة والتوصيات المقدمة في العرض، كما وافق بالإجماع على التنسيق مع أمانة محافظة جدة؛ لتحديد موعد لزيارة مشروع تصريف مياه الأمطار والوقوف عليه ميدانياً من قبل أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع اختيار عضوين من المجلس للانضمام والمشاركة في اجتماعات المجلس المحلي للمنطقة، وهما رئيس المجلس عبدالله المحمدي وعضو المجلس إبراهيم بترجي.