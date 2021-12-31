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سكان 7 أحياء بشرق جدة يعانون من اختناق مروري أسهم في زيادة الحوادث

بسبب مدخل ومخرج وحيد.. ومطالبات بحلول عاجلة

اشتكى سكان أحياء السامر والواحة شمال شرق جدة من ازدحام مروري وتوقف تام في أغلب الأوقات بسبب عدم وجود مداخل ومخارج لتلك الأحياء، والتي تضم "السامر والربيع والتوفيق والأجواد والمنار والواحة وسندس"، إضافة إلى مشروع وزارة الإسكان الذي يتم تشييده حالياً على المدخل والمخرج الوحيد في نهاية شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقاً باتجاه الشرق الذي يشهد كثافة في أعداد المركبات على مدار اليوم واختناق مروري".

وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم، والتي أدت إلى تأخرهم من الوصول لمنازلهم ولمقار أعمالهم ولمدارس أبنائهم، إضافة لما يشهده الشارع المؤدي إلى المدخل والمخرج الوحيد من حوادث شبه يومية بسبب كثافة السيارات.

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سكان 7 أحياء بشرق جدة يعانون من اختناق مروري أسهم في زيادة الحوادث
سبق

اشتكى سكان أحياء السامر والواحة شمال شرق جدة من ازدحام مروري وتوقف تام في أغلب الأوقات بسبب عدم وجود مداخل ومخارج لتلك الأحياء، والتي تضم "السامر والربيع والتوفيق والأجواد والمنار والواحة وسندس"، إضافة إلى مشروع وزارة الإسكان الذي يتم تشييده حالياً على المدخل والمخرج الوحيد في نهاية شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقاً باتجاه الشرق الذي يشهد كثافة في أعداد المركبات على مدار اليوم واختناق مروري".

وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم، والتي أدت إلى تأخرهم من الوصول لمنازلهم ولمقار أعمالهم ولمدارس أبنائهم، إضافة لما يشهده الشارع المؤدي إلى المدخل والمخرج الوحيد من حوادث شبه يومية بسبب كثافة السيارات.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
07:42 PM

سكان 7 أحياء بشرق جدة يعانون من اختناق مروري أسهم في زيادة الحوادث

بسبب مدخل ومخرج وحيد.. ومطالبات بحلول عاجلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
8,526

اشتكى سكان أحياء السامر والواحة شمال شرق جدة من ازدحام مروري وتوقف تام في أغلب الأوقات بسبب عدم وجود مداخل ومخارج لتلك الأحياء، والتي تضم "السامر والربيع والتوفيق والأجواد والمنار والواحة وسندس"، إضافة إلى مشروع وزارة الإسكان الذي يتم تشييده حالياً على المدخل والمخرج الوحيد في نهاية شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية سابقاً باتجاه الشرق الذي يشهد كثافة في أعداد المركبات على مدار اليوم واختناق مروري".

وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم، والتي أدت إلى تأخرهم من الوصول لمنازلهم ولمقار أعمالهم ولمدارس أبنائهم، إضافة لما يشهده الشارع المؤدي إلى المدخل والمخرج الوحيد من حوادث شبه يومية بسبب كثافة السيارات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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