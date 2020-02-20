تركي الخضير يدير مواجهة الوحدة والفيحاء.. وطاقم نيوزيلندي يضبط مواجهة الشباب وضمك

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الوحدة وضيفه الفيحاء لحساب الجولة 19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لطاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير.

ويتألف الطاقم من عبدالرحمن الشمري مساعد أول ومحمد العكبري مساعد ثان ومحمد القرني حكم رابع، فيما سيتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم الغامبي بكاري جاساما ويساعده الحكم السعودي محمد السماعيل.

فيما سيتولى قيادة المواجهة الثانية من مباريات اليوم والتي تجمع الشباب بضيفه ضمك على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب طاقم تحكيم من نيوزيلندا تحت إمرة ماثيو كونجر ويساعده تفيتا ماكاسيني ومارك روبل وحكم رابع السعودي أحمد الرميخاني، وفي حين سيكون الحكم البرتغالي جواو كابيلا حكم تقنية الفار ويساعده الحكم خلف الشمري.