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بحضور "الصبان"..  اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات بالخبر

شهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات لأول مرة

بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ونائبه عامر المبيض، اختتمت "الجولة البرونزية" لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر, وبمشاركة 63 لاعبة.

وحققت لين الفوزان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش (عمومي)، ونالت آية يوسف ذهبية سلاح الشيش تحت 15 عاماً، ونالت الحسناء الحماد الميدالية الذهبية في سلاح السايبر (عمومي), وحققت لمار أرسلان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عاماً، فيما فازت ندى عابد بذهبية سلاح الابيه (عمومي).
وشهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات لأول مرة بعد اجتيازهن دورة التحكيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة وهم ملاك السلطان وهنا حلمي وديان المالكي.

رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "الصبان"..  اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات بالخبر
سبق

بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ونائبه عامر المبيض، اختتمت "الجولة البرونزية" لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر, وبمشاركة 63 لاعبة.

وحققت لين الفوزان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش (عمومي)، ونالت آية يوسف ذهبية سلاح الشيش تحت 15 عاماً، ونالت الحسناء الحماد الميدالية الذهبية في سلاح السايبر (عمومي), وحققت لمار أرسلان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عاماً، فيما فازت ندى عابد بذهبية سلاح الابيه (عمومي).
وشهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات لأول مرة بعد اجتيازهن دورة التحكيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة وهم ملاك السلطان وهنا حلمي وديان المالكي.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:39 PM

بحضور "الصبان"..  اختتام بطولة المملكة للمبارزة للسيدات بالخبر

شهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ونائبه عامر المبيض، اختتمت "الجولة البرونزية" لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر, وبمشاركة 63 لاعبة.

وحققت لين الفوزان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش (عمومي)، ونالت آية يوسف ذهبية سلاح الشيش تحت 15 عاماً، ونالت الحسناء الحماد الميدالية الذهبية في سلاح السايبر (عمومي), وحققت لمار أرسلان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عاماً، فيما فازت ندى عابد بذهبية سلاح الابيه (عمومي).
وشهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات لأول مرة بعد اجتيازهن دورة التحكيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة وهم ملاك السلطان وهنا حلمي وديان المالكي.

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