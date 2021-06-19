النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:42 AM
اخر تعديل
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:09 PM

الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر "مسيّرة مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,249

أعلن تحالف دعم الشرعية، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة دون طيّار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,896

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة