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من أسرة واحدة.. وفاة امرأة وإصابة 6 في حادث انقلاب بشقراء

في منعطف النفود الخطر.. والجهات المختصة تباشر الحالة

توفيت امراة، وأصيب ٦ آخرون، من أسرة واحدة بإصابات متعددة، في حادث انقلاب مركبة في مدخل شقراء الشرقي.

وتفصيلاً: تعرضت أسرة مكونة من أم وأولادها وجدهم لحادث انقلاب، أثناء سير مركبتهم على طريق شقراء الرياض، وتحديداً في منعطف نفود شقراء الخطر الذي يبعد عن مدخل شقراء الشرقي ٤ كلم تقريباً.

وتسبب الحادث في وفاة الأم وإصابة ٥ من أولادها، إضافة إلى إصابة جدهم إصابات متفرقة، وتم نقلهم على إثرها للمستشفى بعد مباشرة الجهات المختصة للحادث فور وقوعه.

يذكر أن أول منعطف في نفود شقراء تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة رغم توسعة الطريق وإنارته مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاعه وشدة انعطافه، وعدم وجود سياج يحمي المركبات من السقوط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أسرة واحدة.. وفاة امرأة وإصابة 6 في حادث انقلاب بشقراء
سبق

توفيت امراة، وأصيب ٦ آخرون، من أسرة واحدة بإصابات متعددة، في حادث انقلاب مركبة في مدخل شقراء الشرقي.

وتفصيلاً: تعرضت أسرة مكونة من أم وأولادها وجدهم لحادث انقلاب، أثناء سير مركبتهم على طريق شقراء الرياض، وتحديداً في منعطف نفود شقراء الخطر الذي يبعد عن مدخل شقراء الشرقي ٤ كلم تقريباً.

وتسبب الحادث في وفاة الأم وإصابة ٥ من أولادها، إضافة إلى إصابة جدهم إصابات متفرقة، وتم نقلهم على إثرها للمستشفى بعد مباشرة الجهات المختصة للحادث فور وقوعه.

يذكر أن أول منعطف في نفود شقراء تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة رغم توسعة الطريق وإنارته مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاعه وشدة انعطافه، وعدم وجود سياج يحمي المركبات من السقوط.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
05:23 PM

من أسرة واحدة.. وفاة امرأة وإصابة 6 في حادث انقلاب بشقراء

في منعطف النفود الخطر.. والجهات المختصة تباشر الحالة

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فلاح الجوفان - شقراء
6
9,170

توفيت امراة، وأصيب ٦ آخرون، من أسرة واحدة بإصابات متعددة، في حادث انقلاب مركبة في مدخل شقراء الشرقي.

وتفصيلاً: تعرضت أسرة مكونة من أم وأولادها وجدهم لحادث انقلاب، أثناء سير مركبتهم على طريق شقراء الرياض، وتحديداً في منعطف نفود شقراء الخطر الذي يبعد عن مدخل شقراء الشرقي ٤ كلم تقريباً.

وتسبب الحادث في وفاة الأم وإصابة ٥ من أولادها، إضافة إلى إصابة جدهم إصابات متفرقة، وتم نقلهم على إثرها للمستشفى بعد مباشرة الجهات المختصة للحادث فور وقوعه.

يذكر أن أول منعطف في نفود شقراء تسبب في وقوع عدد من الحوادث المميتة رغم توسعة الطريق وإنارته مؤخرا، وذلك بسبب ارتفاعه وشدة انعطافه، وعدم وجود سياج يحمي المركبات من السقوط.

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