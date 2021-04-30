النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا: 9826 حالة نشطة منها 1335 حرجة و65194 فحصاً مخبرياً

أكّدت ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي

أكّدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة، وتعافي (1071) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة؛ منها (1335) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6957) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (65194) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ محطات

اعلان
في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا: 9826 حالة نشطة منها 1335 حرجة و65194 فحصاً مخبرياً
سبق

أكّدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة، وتعافي (1071) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة؛ منها (1335) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6957) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (65194) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
04:09 PM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:36 AM

في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا: 9826 حالة نشطة منها 1335 حرجة و65194 فحصاً مخبرياً

أكّدت ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,009

أكّدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة، وتعافي (1071) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة؛ منها (1335) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6957) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (65194) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,743

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة