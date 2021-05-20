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ألمانيا تعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

"ماس" بيّن أن السلام يستلزم إدارة الطرفين لشؤونهم الخاصة

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الخميس)، أن ألمانيا تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت "ميركل" في مقابلة مع تلفزيون "دبليو.دي.آر" العام: "نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولهذا من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات قوية للغاية، لكننا على الجانب الآخر نريد المساهمة في المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى وضع طويل الأمد ومستدام في المنطقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مستهل زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن السلام الدائم يستلزم أن يكون كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في وضع يتيح لهم إدارة شؤونهم الخاصة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين
سبق

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الخميس)، أن ألمانيا تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت "ميركل" في مقابلة مع تلفزيون "دبليو.دي.آر" العام: "نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولهذا من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات قوية للغاية، لكننا على الجانب الآخر نريد المساهمة في المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى وضع طويل الأمد ومستدام في المنطقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مستهل زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن السلام الدائم يستلزم أن يكون كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في وضع يتيح لهم إدارة شؤونهم الخاصة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
02:42 PM

ألمانيا تعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

"ماس" بيّن أن السلام يستلزم إدارة الطرفين لشؤونهم الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الخميس)، أن ألمانيا تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت "ميركل" في مقابلة مع تلفزيون "دبليو.دي.آر" العام: "نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولهذا من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات قوية للغاية، لكننا على الجانب الآخر نريد المساهمة في المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى وضع طويل الأمد ومستدام في المنطقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مستهل زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن السلام الدائم يستلزم أن يكون كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في وضع يتيح لهم إدارة شؤونهم الخاصة.

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