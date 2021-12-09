أسرة "الفقيه" تحتفي بباحثي ملتقى حضارة القنفذة

احتفت أسرة الباحث والمؤرخ والأديب الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه يرحمه الله بالمشاركين والمشاركات من الباحثين والمؤرخين والباحثات والمثقفين والمثقفات في ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشرفية وبرعاية إعلامية من "سبق".
جاء ذلك بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعددٍ من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي محافظة القنفذة.
احتفت أسرة الباحث والمؤرخ والأديب الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه يرحمه الله بالمشاركين والمشاركات من الباحثين والمؤرخين والباحثات والمثقفين والمثقفات في ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشرفية وبرعاية إعلامية من "سبق".
جاء ذلك بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعددٍ من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي محافظة القنفذة.
احتفت أسرة الباحث والمؤرخ والأديب الشيخ حسن بن إبراهيم الفقيه يرحمه الله بالمشاركين والمشاركات من الباحثين والمؤرخين والباحثات والمثقفين والمثقفات في ملتقى تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشرفية وبرعاية إعلامية من "سبق".
جاء ذلك بحضور مدير عام الجمعية التاريخية السعودية وعددٍ من الأكاديميين والمؤرخين ومسؤولي محافظة القنفذة.