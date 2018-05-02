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بالفيديو.. تفاصيل حادثة دهس "سبعيني" بالعارضة.. الجاني شاب معتل نفسيًّا

وُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها وقد أقر بمسؤوليته عن الواقعة

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، تفاصيل الحادثة المرتبطة بمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر تعرُّض مسن سبعيني للدهس بمحافظة العارضة.

وبيَّن "الحكمي" صحة الحادثة، وأن مركز شرطة محافظة العارضة تلقى بلاغًا في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ من قِبل مرور المحافظة عن حادثة دهس، وفرار الجاني.

وأضاف: ونظرًا للشبهة الجنائية في الحادثة فقد قام رجال الأمن بشرطة العارضة بعمليات بحثية موسعة، أسفرت عن التعرف على الجاني الفار، والقبض عليه خلال دقائق معدودة، واتضح أنه شاب عشريني، يعاني اعتلالات نفسية، ووُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها. وقد أقر بمسؤوليته عن الحادثة.

وأشار الحكمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة. والله الموفق.

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بالفيديو.. تفاصيل حادثة دهس "سبعيني" بالعارضة.. الجاني شاب معتل نفسيًّا
سبق

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، تفاصيل الحادثة المرتبطة بمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر تعرُّض مسن سبعيني للدهس بمحافظة العارضة.

وبيَّن "الحكمي" صحة الحادثة، وأن مركز شرطة محافظة العارضة تلقى بلاغًا في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ من قِبل مرور المحافظة عن حادثة دهس، وفرار الجاني.

وأضاف: ونظرًا للشبهة الجنائية في الحادثة فقد قام رجال الأمن بشرطة العارضة بعمليات بحثية موسعة، أسفرت عن التعرف على الجاني الفار، والقبض عليه خلال دقائق معدودة، واتضح أنه شاب عشريني، يعاني اعتلالات نفسية، ووُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها. وقد أقر بمسؤوليته عن الحادثة.

وأشار الحكمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة. والله الموفق.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:35 PM

بالفيديو.. تفاصيل حادثة دهس "سبعيني" بالعارضة.. الجاني شاب معتل نفسيًّا

وُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها وقد أقر بمسؤوليته عن الواقعة

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محمد المواسي - جازان
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كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، تفاصيل الحادثة المرتبطة بمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر تعرُّض مسن سبعيني للدهس بمحافظة العارضة.

وبيَّن "الحكمي" صحة الحادثة، وأن مركز شرطة محافظة العارضة تلقى بلاغًا في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ من قِبل مرور المحافظة عن حادثة دهس، وفرار الجاني.

وأضاف: ونظرًا للشبهة الجنائية في الحادثة فقد قام رجال الأمن بشرطة العارضة بعمليات بحثية موسعة، أسفرت عن التعرف على الجاني الفار، والقبض عليه خلال دقائق معدودة، واتضح أنه شاب عشريني، يعاني اعتلالات نفسية، ووُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها. وقد أقر بمسؤوليته عن الحادثة.

وأشار الحكمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة. والله الموفق.

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