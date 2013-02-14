النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة في تاريخه "تايكوندو الزيتون" يدخل التاريخ ويحصد لقب "البومسي"

"الوحدة" يتألق بكأس البطولة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا

انتزع ولأول مرة في تاريخه فريق التايكوندو بنادي الزيتون كأس بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للكبار للمجموعة الثالثة للبومسي بـ (242) نقطة وذهبتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (أسامة الشهراني، أمير وخالد الفيفي) تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الدولي خالد عبدالمنان وسعد بن طيّب وجاء فريق الوحدة ثانيًا بـ (163) نقطة وذهبية ماهر محمد أمين والأهلي ثالثًا بـ (153) نقطة.

وعلى صعيد منافسات القتال عاد فريق الوحدة مجددًا للصدارة بعد انتزاعه كأس البطولة بـ (476) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (رائد الزهراني، ريان سليمان، أحمد المولد) بقيادة الجهاز الفني المكون من خالد بازرعة ومحمود التيجاني وحسن الشيخ وحل فريق أبها ثانيًا بـ (425) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (عبدالإله عسيري، أصيل المازني، غالب عكور) والأهلي ثالثًا بـ (240) نقطة وذهبية عبدالباسط أبوطالب، ونال لاعب عكاظ باسل البيشي ذهبية في المنافسة ذاتها التي اُختتمت اليوم السبت.

ودارت رحاها بصالة مركز البطل السعودي بجدة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا، وتوّج الأبطال مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد علي الحبابي ومشرف أكاديمية البطل السعودي محمد بارحيم.

وبذلك تختتم مرحلة تصفيات المجموعات وتستأنف بعدها مرحلة بطولات المملكة التي سيعلن عنها مطلع الأسبوع القادم عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر ( sauditkd@ ) وستشهد مشاركة كبيرة من الأندية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لأول مرة في تاريخه "تايكوندو الزيتون" يدخل التاريخ ويحصد لقب "البومسي"
سبق

انتزع ولأول مرة في تاريخه فريق التايكوندو بنادي الزيتون كأس بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للكبار للمجموعة الثالثة للبومسي بـ (242) نقطة وذهبتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (أسامة الشهراني، أمير وخالد الفيفي) تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الدولي خالد عبدالمنان وسعد بن طيّب وجاء فريق الوحدة ثانيًا بـ (163) نقطة وذهبية ماهر محمد أمين والأهلي ثالثًا بـ (153) نقطة.

وعلى صعيد منافسات القتال عاد فريق الوحدة مجددًا للصدارة بعد انتزاعه كأس البطولة بـ (476) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (رائد الزهراني، ريان سليمان، أحمد المولد) بقيادة الجهاز الفني المكون من خالد بازرعة ومحمود التيجاني وحسن الشيخ وحل فريق أبها ثانيًا بـ (425) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (عبدالإله عسيري، أصيل المازني، غالب عكور) والأهلي ثالثًا بـ (240) نقطة وذهبية عبدالباسط أبوطالب، ونال لاعب عكاظ باسل البيشي ذهبية في المنافسة ذاتها التي اُختتمت اليوم السبت.

ودارت رحاها بصالة مركز البطل السعودي بجدة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا، وتوّج الأبطال مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد علي الحبابي ومشرف أكاديمية البطل السعودي محمد بارحيم.

وبذلك تختتم مرحلة تصفيات المجموعات وتستأنف بعدها مرحلة بطولات المملكة التي سيعلن عنها مطلع الأسبوع القادم عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر ( sauditkd@ ) وستشهد مشاركة كبيرة من الأندية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:21 PM

لأول مرة في تاريخه "تايكوندو الزيتون" يدخل التاريخ ويحصد لقب "البومسي"

"الوحدة" يتألق بكأس البطولة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
98

انتزع ولأول مرة في تاريخه فريق التايكوندو بنادي الزيتون كأس بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للكبار للمجموعة الثالثة للبومسي بـ (242) نقطة وذهبتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (أسامة الشهراني، أمير وخالد الفيفي) تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الدولي خالد عبدالمنان وسعد بن طيّب وجاء فريق الوحدة ثانيًا بـ (163) نقطة وذهبية ماهر محمد أمين والأهلي ثالثًا بـ (153) نقطة.

وعلى صعيد منافسات القتال عاد فريق الوحدة مجددًا للصدارة بعد انتزاعه كأس البطولة بـ (476) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (رائد الزهراني، ريان سليمان، أحمد المولد) بقيادة الجهاز الفني المكون من خالد بازرعة ومحمود التيجاني وحسن الشيخ وحل فريق أبها ثانيًا بـ (425) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (عبدالإله عسيري، أصيل المازني، غالب عكور) والأهلي ثالثًا بـ (240) نقطة وذهبية عبدالباسط أبوطالب، ونال لاعب عكاظ باسل البيشي ذهبية في المنافسة ذاتها التي اُختتمت اليوم السبت.

ودارت رحاها بصالة مركز البطل السعودي بجدة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا، وتوّج الأبطال مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد علي الحبابي ومشرف أكاديمية البطل السعودي محمد بارحيم.

وبذلك تختتم مرحلة تصفيات المجموعات وتستأنف بعدها مرحلة بطولات المملكة التي سيعلن عنها مطلع الأسبوع القادم عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر ( sauditkd@ ) وستشهد مشاركة كبيرة من الأندية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة