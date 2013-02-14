لأول مرة في تاريخه "تايكوندو الزيتون" يدخل التاريخ ويحصد لقب "البومسي"

"الوحدة" يتألق بكأس البطولة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا

انتزع ولأول مرة في تاريخه فريق التايكوندو بنادي الزيتون كأس بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للكبار للمجموعة الثالثة للبومسي بـ (242) نقطة وذهبتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (أسامة الشهراني، أمير وخالد الفيفي) تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الدولي خالد عبدالمنان وسعد بن طيّب وجاء فريق الوحدة ثانيًا بـ (163) نقطة وذهبية ماهر محمد أمين والأهلي ثالثًا بـ (153) نقطة.

وعلى صعيد منافسات القتال عاد فريق الوحدة مجددًا للصدارة بعد انتزاعه كأس البطولة بـ (476) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (رائد الزهراني، ريان سليمان، أحمد المولد) بقيادة الجهاز الفني المكون من خالد بازرعة ومحمود التيجاني وحسن الشيخ وحل فريق أبها ثانيًا بـ (425) نقطة و(3) ذهبيات للأبطال (عبدالإله عسيري، أصيل المازني، غالب عكور) والأهلي ثالثًا بـ (240) نقطة وذهبية عبدالباسط أبوطالب، ونال لاعب عكاظ باسل البيشي ذهبية في المنافسة ذاتها التي اُختتمت اليوم السبت.

ودارت رحاها بصالة مركز البطل السعودي بجدة بمشاركة (109) لاعبين يمثلون (14) ناديًا، وتوّج الأبطال مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد علي الحبابي ومشرف أكاديمية البطل السعودي محمد بارحيم.

وبذلك تختتم مرحلة تصفيات المجموعات وتستأنف بعدها مرحلة بطولات المملكة التي سيعلن عنها مطلع الأسبوع القادم عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر ( sauditkd@ ) وستشهد مشاركة كبيرة من الأندية.