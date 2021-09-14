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وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

توزع أيام الإثنين والخميس أسبوعياً وفي الأيام البيض مع اتباع التعليمات الصحية

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام؛ بمبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الإثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ بأن الوكالة تحرص كل الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام مع اتباع التعليمات الصحية والتدابير الوقائية ونشر المبادرات والبرامج المقامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني؛ أن مبادرة إفطار صائم كانت برعاية واهتمام من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ مبيناً أن الإدارة حرصت على توفير أكثر من (2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وأفاد بمواقع التوزيع أنها تغطي معظم أرجاء المسجد الحرام "صحن المطاف - المطاف الدور الأول - توسعة الملك فهد ( الأرضي/الأول ) - المسعى (الأرضي/الأول)"، وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزواّر وتقديم الضيافة كذلك، وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) مستفيد.

وذكر أنه تمّ استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات الماء بعدد (1200) عبوة.

وقال الزهراني؛ تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهات الرئيس العام -حفظه الله- على مواكبة الرؤية الطموحة (2030) وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

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وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس
سبق

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام؛ بمبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الإثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ بأن الوكالة تحرص كل الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام مع اتباع التعليمات الصحية والتدابير الوقائية ونشر المبادرات والبرامج المقامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني؛ أن مبادرة إفطار صائم كانت برعاية واهتمام من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ مبيناً أن الإدارة حرصت على توفير أكثر من (2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وأفاد بمواقع التوزيع أنها تغطي معظم أرجاء المسجد الحرام "صحن المطاف - المطاف الدور الأول - توسعة الملك فهد ( الأرضي/الأول ) - المسعى (الأرضي/الأول)"، وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزواّر وتقديم الضيافة كذلك، وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) مستفيد.

وذكر أنه تمّ استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات الماء بعدد (1200) عبوة.

وقال الزهراني؛ تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهات الرئيس العام -حفظه الله- على مواكبة الرؤية الطموحة (2030) وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:36 AM

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

توزع أيام الإثنين والخميس أسبوعياً وفي الأيام البيض مع اتباع التعليمات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام؛ بمبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الإثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ بأن الوكالة تحرص كل الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام مع اتباع التعليمات الصحية والتدابير الوقائية ونشر المبادرات والبرامج المقامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني؛ أن مبادرة إفطار صائم كانت برعاية واهتمام من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ مبيناً أن الإدارة حرصت على توفير أكثر من (2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وأفاد بمواقع التوزيع أنها تغطي معظم أرجاء المسجد الحرام "صحن المطاف - المطاف الدور الأول - توسعة الملك فهد ( الأرضي/الأول ) - المسعى (الأرضي/الأول)"، وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزواّر وتقديم الضيافة كذلك، وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) مستفيد.

وذكر أنه تمّ استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات الماء بعدد (1200) عبوة.

وقال الزهراني؛ تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهات الرئيس العام -حفظه الله- على مواكبة الرؤية الطموحة (2030) وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

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