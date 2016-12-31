النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن

"بحيبح": أفلست المليشيا وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها

بلغ عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي، ظهر أمس، إلى 135 قتيلاً وجريحاً.

وقال وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح عبر حسابه في "تويتر": 25 شهيداً و110 جرحى ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار، العدد مرشح للتصاعد؛ لخطورة بعض الحالات. شفا الله الجرحى ورحم الشهداء. أفلست المليشيا، وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها، جريمة تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية.

وتابع: خالص تعازينا للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن لفقدان 3 من زملائنا في هجوم المطار.

مطار عدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن
سبق

بلغ عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي، ظهر أمس، إلى 135 قتيلاً وجريحاً.

وقال وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح عبر حسابه في "تويتر": 25 شهيداً و110 جرحى ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار، العدد مرشح للتصاعد؛ لخطورة بعض الحالات. شفا الله الجرحى ورحم الشهداء. أفلست المليشيا، وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها، جريمة تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية.

وتابع: خالص تعازينا للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن لفقدان 3 من زملائنا في هجوم المطار.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:53 AM

وزير الصحة اليمني: 135 قتيلاً وجريحاً جراء تفجير مطار عدن

"بحيبح": أفلست المليشيا وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,375

بلغ عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي، ظهر أمس، إلى 135 قتيلاً وجريحاً.

وقال وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح عبر حسابه في "تويتر": 25 شهيداً و110 جرحى ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار، العدد مرشح للتصاعد؛ لخطورة بعض الحالات. شفا الله الجرحى ورحم الشهداء. أفلست المليشيا، وأزعجها احتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها، جريمة تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية.

وتابع: خالص تعازينا للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن لفقدان 3 من زملائنا في هجوم المطار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة