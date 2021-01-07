"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 يناير 2021، تسجيل 108حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363485 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355037 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6278حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2170 ) والحالات الحرجة ( 328) حالة.
"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-07
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 يناير 2021، تسجيل 108حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363485 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355037 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6278حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2170 ) والحالات الحرجة ( 328) حالة.
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 يناير 2021، تسجيل 108حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363485 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355037 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6278حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2170 ) والحالات الحرجة ( 328) حالة.