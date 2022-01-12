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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 310.08 مليون حالة

إجمالي عدد الوفيات خمسة ملايين و846444

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 310.08 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و846444 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 310.08 مليون حالة
سبق

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 310.08 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و846444 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:59 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 310.08 مليون حالة

إجمالي عدد الوفيات خمسة ملايين و846444

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 310.08 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و846444 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,761
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