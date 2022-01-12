إصابات كورونا العالمية تتجاوز 310.08 مليون حالة

إجمالي عدد الوفيات خمسة ملايين و846444

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 310.08 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و846444 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.