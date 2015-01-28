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لضمان سلامة الزوار.. شاهد "تطهير وعناية مركزة" بمكتبة الحرم

تعقيم طاولات القرّاء والمطالعين والمكاتب الإدارية ومتابعة دورية

قالت رئاسة شؤون الحرمين، إنها وفي إطار حرص الرئاسة ممثّلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي على سلامة مرتادي مكتبة المسجد الحرام، تستمر المكتبة في تعقيم مقتنياتها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مكتبة المسجد الحرام إبراهيم بن محمد شيبة، أن المكتبة تبذل المزيد من العناية اللازمة للحفاظ على مقتنياتها، من تعقيم طاولات وكراسي القرّاء والمطالعين والمكاتب الإدارية بعد استخدامها، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي بقاعة الاطلاع، وسوف تجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم، لضمان سلامة الزوار والمطالعين بمكتبة المسجد الحرام.

كما أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمكتبة هي (65) كرسياً بقاعة الاطلاع، و(15) جهاز حاسب إلى يحتوي على المكتبة الإلكترونية، و(10) مقصورات مخصصة للباحثين، وتستوعب المكتبة تماشياً مع الإجراءات المتّبعة ما بين (15) إلى (20) زائرا، موفّرةً لهم كل الخدمات المكتبية، وأدوات التعقيم.

وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتأكيداً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل المزيد من العناية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مكتبة المسجد الحرام تقع داخل الحرم المكي الشريف عند باب الملك فهد -رحمه الله- بالدور الثاني، وتعمل على مدار 24 ساعة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لضمان سلامة الزوار.. شاهد "تطهير وعناية مركزة" بمكتبة الحرم
سبق

قالت رئاسة شؤون الحرمين، إنها وفي إطار حرص الرئاسة ممثّلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي على سلامة مرتادي مكتبة المسجد الحرام، تستمر المكتبة في تعقيم مقتنياتها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مكتبة المسجد الحرام إبراهيم بن محمد شيبة، أن المكتبة تبذل المزيد من العناية اللازمة للحفاظ على مقتنياتها، من تعقيم طاولات وكراسي القرّاء والمطالعين والمكاتب الإدارية بعد استخدامها، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي بقاعة الاطلاع، وسوف تجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم، لضمان سلامة الزوار والمطالعين بمكتبة المسجد الحرام.

كما أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمكتبة هي (65) كرسياً بقاعة الاطلاع، و(15) جهاز حاسب إلى يحتوي على المكتبة الإلكترونية، و(10) مقصورات مخصصة للباحثين، وتستوعب المكتبة تماشياً مع الإجراءات المتّبعة ما بين (15) إلى (20) زائرا، موفّرةً لهم كل الخدمات المكتبية، وأدوات التعقيم.

وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتأكيداً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل المزيد من العناية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مكتبة المسجد الحرام تقع داخل الحرم المكي الشريف عند باب الملك فهد -رحمه الله- بالدور الثاني، وتعمل على مدار 24 ساعة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
10:09 AM

لضمان سلامة الزوار.. شاهد "تطهير وعناية مركزة" بمكتبة الحرم

تعقيم طاولات القرّاء والمطالعين والمكاتب الإدارية ومتابعة دورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئاسة شؤون الحرمين، إنها وفي إطار حرص الرئاسة ممثّلة في وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي على سلامة مرتادي مكتبة المسجد الحرام، تستمر المكتبة في تعقيم مقتنياتها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مكتبة المسجد الحرام إبراهيم بن محمد شيبة، أن المكتبة تبذل المزيد من العناية اللازمة للحفاظ على مقتنياتها، من تعقيم طاولات وكراسي القرّاء والمطالعين والمكاتب الإدارية بعد استخدامها، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي بقاعة الاطلاع، وسوف تجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم، لضمان سلامة الزوار والمطالعين بمكتبة المسجد الحرام.

كما أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمكتبة هي (65) كرسياً بقاعة الاطلاع، و(15) جهاز حاسب إلى يحتوي على المكتبة الإلكترونية، و(10) مقصورات مخصصة للباحثين، وتستوعب المكتبة تماشياً مع الإجراءات المتّبعة ما بين (15) إلى (20) زائرا، موفّرةً لهم كل الخدمات المكتبية، وأدوات التعقيم.

وتأتي هذه التدابير والإجراءات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حماها الله- لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتأكيداً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل المزيد من العناية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن مكتبة المسجد الحرام تقع داخل الحرم المكي الشريف عند باب الملك فهد -رحمه الله- بالدور الثاني، وتعمل على مدار 24 ساعة.

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