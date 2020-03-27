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"بارما" الإيطالي يستهدف ضم محترف "الهلال"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي بارما الإيطالي في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان جيوفينكو عقب تصريحات اللاعب الأخيرة التي أعلن فيها رغبته العودة للكرة الإيطالية.

وخرج الإيطالي جيوفينكو قبل عدة أيام بتصريحات أبدى فيها رغبته بالعودة لأحد الأندية الإيطالية حتى يتسنى له العودة من جديد للمنتخب الإيطالي مبدياً في الوقت ذاته سعادته بالتواجد في نادي الهلال في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة "calciomercato24" إن مسؤولي بارما كانوا يودون نقل اللاعب لصفوف ناديهم في الانتقالات الشتوية السابقة لكنهم وجدوا صعوبة في الإيفاء بالمستحقات المالية للصفقة.

وسبق للاعب أن مثّل النادي الإيطالي في الفترة من 2010 حتى عام 2012 قبل أن ينتقل منه لصفوف يوفنتوس علماً بأنه انضم للمنتخب الإيطالي أثناء تواجده مع بارما.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بارما" الإيطالي يستهدف ضم محترف "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي بارما الإيطالي في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان جيوفينكو عقب تصريحات اللاعب الأخيرة التي أعلن فيها رغبته العودة للكرة الإيطالية.

وخرج الإيطالي جيوفينكو قبل عدة أيام بتصريحات أبدى فيها رغبته بالعودة لأحد الأندية الإيطالية حتى يتسنى له العودة من جديد للمنتخب الإيطالي مبدياً في الوقت ذاته سعادته بالتواجد في نادي الهلال في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة "calciomercato24" إن مسؤولي بارما كانوا يودون نقل اللاعب لصفوف ناديهم في الانتقالات الشتوية السابقة لكنهم وجدوا صعوبة في الإيفاء بالمستحقات المالية للصفقة.

وسبق للاعب أن مثّل النادي الإيطالي في الفترة من 2010 حتى عام 2012 قبل أن ينتقل منه لصفوف يوفنتوس علماً بأنه انضم للمنتخب الإيطالي أثناء تواجده مع بارما.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
11:59 PM

"بارما" الإيطالي يستهدف ضم محترف "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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7,889

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي بارما الإيطالي في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان جيوفينكو عقب تصريحات اللاعب الأخيرة التي أعلن فيها رغبته العودة للكرة الإيطالية.

وخرج الإيطالي جيوفينكو قبل عدة أيام بتصريحات أبدى فيها رغبته بالعودة لأحد الأندية الإيطالية حتى يتسنى له العودة من جديد للمنتخب الإيطالي مبدياً في الوقت ذاته سعادته بالتواجد في نادي الهلال في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة "calciomercato24" إن مسؤولي بارما كانوا يودون نقل اللاعب لصفوف ناديهم في الانتقالات الشتوية السابقة لكنهم وجدوا صعوبة في الإيفاء بالمستحقات المالية للصفقة.

وسبق للاعب أن مثّل النادي الإيطالي في الفترة من 2010 حتى عام 2012 قبل أن ينتقل منه لصفوف يوفنتوس علماً بأنه انضم للمنتخب الإيطالي أثناء تواجده مع بارما.

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