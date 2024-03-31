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إنقاذ حياة طفلة بعد توقُّف قلبها وتنفسها في حادث سير بالباحة

عُثر عليها بدون تنفُّس ونبض

أنقذت إحدى فِرق الهلال الأحمر بالباحة حياة طفلة، تبلغ من العمر سنتين وأشهرًا عدة، بعد أن تعرضت لإصابات نتيجة حادث انقلاب، وتوقَّف قلبها وتنفسها؛ إذ جرى عمل إنعاش قلبي رئوي، وإعادة التنفس والنبض للطفلة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: "تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث انقلاب مغرب اليوم في تمام الساعة الـ18:21 على الرقم الموحد (997) عند نزول شمرخ الجديد؛ فتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع. وعند وصول إحداهما اتضح وجود إصابة خطيرة لطفلة؛ إذ توقَّف قلبها وتنفسها؛ فجرى التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لها حتى وصولها لمستشفى القرى، وتم إعادة النبض والتنفس".

مشيرًا إلى وجود إصابتين أخريين، تم علاجهما بالموقع.

وأوضح الزهراني أنه ورد بلاغ آخر في تمام الساعة الـ19:09 بعد مغرب اليوم بوقوع حادث تصادم في موقع جرب - مثلث الإسكان مع كرا. وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود أربع إصابات، إصابتين متوسطتين، وإصابتين بسيطتين؛ فجرى التعامل معها جميعًا بالموقع، ثم نقلها إلى مستشفى العقيق العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ حياة طفلة بعد توقُّف قلبها وتنفسها في حادث سير بالباحة
سبق

أنقذت إحدى فِرق الهلال الأحمر بالباحة حياة طفلة، تبلغ من العمر سنتين وأشهرًا عدة، بعد أن تعرضت لإصابات نتيجة حادث انقلاب، وتوقَّف قلبها وتنفسها؛ إذ جرى عمل إنعاش قلبي رئوي، وإعادة التنفس والنبض للطفلة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: "تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث انقلاب مغرب اليوم في تمام الساعة الـ18:21 على الرقم الموحد (997) عند نزول شمرخ الجديد؛ فتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع. وعند وصول إحداهما اتضح وجود إصابة خطيرة لطفلة؛ إذ توقَّف قلبها وتنفسها؛ فجرى التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لها حتى وصولها لمستشفى القرى، وتم إعادة النبض والتنفس".

مشيرًا إلى وجود إصابتين أخريين، تم علاجهما بالموقع.

وأوضح الزهراني أنه ورد بلاغ آخر في تمام الساعة الـ19:09 بعد مغرب اليوم بوقوع حادث تصادم في موقع جرب - مثلث الإسكان مع كرا. وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود أربع إصابات، إصابتين متوسطتين، وإصابتين بسيطتين؛ فجرى التعامل معها جميعًا بالموقع، ثم نقلها إلى مستشفى العقيق العام.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
10:34 PM

إنقاذ حياة طفلة بعد توقُّف قلبها وتنفسها في حادث سير بالباحة

عُثر عليها بدون تنفُّس ونبض

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
4
9,538

أنقذت إحدى فِرق الهلال الأحمر بالباحة حياة طفلة، تبلغ من العمر سنتين وأشهرًا عدة، بعد أن تعرضت لإصابات نتيجة حادث انقلاب، وتوقَّف قلبها وتنفسها؛ إذ جرى عمل إنعاش قلبي رئوي، وإعادة التنفس والنبض للطفلة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: "تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث انقلاب مغرب اليوم في تمام الساعة الـ18:21 على الرقم الموحد (997) عند نزول شمرخ الجديد؛ فتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع. وعند وصول إحداهما اتضح وجود إصابة خطيرة لطفلة؛ إذ توقَّف قلبها وتنفسها؛ فجرى التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لها حتى وصولها لمستشفى القرى، وتم إعادة النبض والتنفس".

مشيرًا إلى وجود إصابتين أخريين، تم علاجهما بالموقع.

وأوضح الزهراني أنه ورد بلاغ آخر في تمام الساعة الـ19:09 بعد مغرب اليوم بوقوع حادث تصادم في موقع جرب - مثلث الإسكان مع كرا. وعند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود أربع إصابات، إصابتين متوسطتين، وإصابتين بسيطتين؛ فجرى التعامل معها جميعًا بالموقع، ثم نقلها إلى مستشفى العقيق العام.

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