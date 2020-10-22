4 مراكز إسعافية بالمسجد الحرام تعمل على مدار الساعة

26 حالة مرضية.. ولا إصابات بـ"كورونا"

تعمل أربعة مراكز إسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في الحرم المكي الشريف على مدار الساعة.

كما يعمل 46 كادرًا صحيًا مدربًا على أعلى المستويات بالمسجد الحرام لتقديم الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين، يؤدون الدور التوعوي والتثقيفي للمعتمرين، للتقيد بالإجراءات الوقائية الاحترازية منذ السماح بعودة العمرة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودية بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، إنه منذ السماح بعودة العمرة في المرحلة الأولى تتطلع الفرق الإسعافية إلى تقديم خدمتهم للمعتمرين، وتؤدي دورًا تثقيفيًا وتوعويًا للمعتمرين للوقاية من كورونا.

كما جرى إسعاف 26 حالة مرضية بسيطة في أروقة الحرم المكي، بينما نقلت ثلاث حالات إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.

وأضاف "بادومان"، أنه ولله الحمد لم تسجل حالات كورونا بين المعتمرين.