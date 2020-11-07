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"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

حصيلة قياسية جديدة.. كورونا يصيب 9450 إيرانياً خلال يوم

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 37320

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة تسعة آلاف حالة للمرة الأولى، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم السبت، في يوم شهد الإعلان عن إجراءات جديدة سعياً للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن الوزارة سلجت 9450 إصابة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تأتي بعد أيام متواصلة من تسجيل حصيلة أعلى من ثمانية آلاف إصابة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات في إيران وصل إلى 673 ألفا و250، منذ الإعلان رسمياً عن رصد المرض في إيران في فبراير الماضي.

وأفادت سيما سادات لاري بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 37.320، مع تسجيل 423 وفاة في الساعات الماضية.

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حصيلة قياسية جديدة.. كورونا يصيب 9450 إيرانياً خلال يوم
سبق

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة تسعة آلاف حالة للمرة الأولى، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم السبت، في يوم شهد الإعلان عن إجراءات جديدة سعياً للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن الوزارة سلجت 9450 إصابة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تأتي بعد أيام متواصلة من تسجيل حصيلة أعلى من ثمانية آلاف إصابة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات في إيران وصل إلى 673 ألفا و250، منذ الإعلان رسمياً عن رصد المرض في إيران في فبراير الماضي.

وأفادت سيما سادات لاري بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 37.320، مع تسجيل 423 وفاة في الساعات الماضية.

منطقة المرفقات

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
05:09 PM

حصيلة قياسية جديدة.. كورونا يصيب 9450 إيرانياً خلال يوم

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 37320

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة تسعة آلاف حالة للمرة الأولى، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم السبت، في يوم شهد الإعلان عن إجراءات جديدة سعياً للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن الوزارة سلجت 9450 إصابة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تأتي بعد أيام متواصلة من تسجيل حصيلة أعلى من ثمانية آلاف إصابة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات في إيران وصل إلى 673 ألفا و250، منذ الإعلان رسمياً عن رصد المرض في إيران في فبراير الماضي.

وأفادت سيما سادات لاري بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 37.320، مع تسجيل 423 وفاة في الساعات الماضية.

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