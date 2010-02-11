"إتقان العقارية" تعلن نجاح المزاد العلني لـ"جواهر المدينة" بمبيعات تجاوزت 700 مليون ريال

"الرشيد" هنأ المستثمرين وأكد: منطقة المدينة المنورة وجهة استثمارية قوية بما تمتلك من مقومات

نجحت شركة إتقان العقارية في إدارة وتنظيم مزاد جواهر المدينة العلني لبيع أربع عقارات ثلاثة مشاريع فنادق وأرض مميزة بمنطقة المدينة المنورة بمبيعات بلغت (709,958,423) ريال شامل الضريبة والسعي والتصرفات العقارية، وسط تنظيم مميز وتنافس بين المستثمرين على العقارات المعروضة التي شكلت فرصة سانحة في طيبة الطيبة وجهة الاستثمار الطويلة المدى عالميًا .



وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد المزايدين الذين حالفهم التوفيق في الهيمنة على الصفقات العقارية في المزاد الذي يضاف إلى المزادات المميزة التي قادتها " إتقان " وتمت وفق أعلى معايير الدقة والجودة في إدارتها باحترافية عالية.



ونوه " الرشيد " بما حظي به المزاد الذي أقيم عصر اليوم الخميس في المدينة المنورة وتم نقله عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية منها منصة " الزوم" وبالربط المباشر مع مكاتب الشركة للمشاركة الحضورية في مدينتي الرياض وجدة.



وبين " الرشيد " أن المنتجات التي تم بيعها اليوم لعدد من المستثمرين تميزت بموقعها المتميز بقرب الحرم النبوي وجهة الاستثمار التى تجمع شرف المكان محط أنظار الملايين من زوار المدينة المنورة، إلى جانب تعدد قنوات الاستثمار وقرب العقارات من المناطق الحيوية والخدمات اللوجستية وتعدد استخدامها ما بين سكني وتجاري وإمكانية أن يقام عليها مشاريع بوليفار ومراكز وأبراج تجارية .



ونوه عبدالعزيز الرشيد بأن منطقة المدينة المنورة تعد وجهة استثمارية قوية بما تمتلك من مقومات من أهمها شرف المكان وندرة المعروض من المنتجات العقارية سيما في المنطقة المركزية، مؤكداً أن المملكة وبفضل الله ثم بتطبيق مستهدفات رؤية 2030 فتحت الآفاق أمام الزوار ما يشكل دعم كبير لقطاع الاستثمار العقاري بمنطقتي مكة والمدينة وجهة السياحة الدينية .



ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزادات العلنية القادمة التي ستطرحها " إتقان " إلى متابعة قنوات الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019) سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد .