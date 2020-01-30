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2.5 مليار ..

بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها 2 في المئة، مقارنةً بعدد 2.45 مليار مستخدم في الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.65 في المئة.

فيسبوك

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2.5 مليار ..
سبق

بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها 2 في المئة، مقارنةً بعدد 2.45 مليار مستخدم في الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.65 في المئة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:45 AM

2.5 مليار ..

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,257

بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريًا، بزيادة قدرها 2 في المئة، مقارنةً بعدد 2.45 مليار مستخدم في الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريًا بنسبة 1.65 في المئة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,257
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,115
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,676
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,337

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