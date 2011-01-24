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فيديو سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته

لم تستطع المرأة مقاومته.. ولكن

في هذه السرقة حدثت كل الأخطاء الغبية، لكنّ خطأً قاتلًا قاد إلى نهاية قاسية للصٍّ روسي حاول سرقة نفس المحل في فولغوغراد، "مرتين خلال عشرة أيام".

وحسب موقع وزارة الداخلية الروسية: في مساء يوم 8 يناير الجاري دخل رجل إلى محل بالمركز التجاري في منطقة يليتسكايا بمدينة فولغوغراد جنوبي غرب روسيا، وهدد البائعة بمسدس طالبًا الأموال التي في المحل، لم تستطع المرأة المرتبكة المقاومة وأخرجت ما يزيد قليلًا عن 18 ألف روبل (حوالي 240 دولارًا أمريكيًّا) من الخزنة ومنحتها للص، الذي غادر بالمال على الفور.

وحسب موقع الداخلية: فبعد عشرة أيام ارتكب اللصُّ قليلُ الخبرة خطأً قاتلًا، حين ذهب إلى المحل نفسه وبنفس ملابسه، وأخرج مسدسًا ووقف أمام البائعة مطالبًا بالمال الموجود في خزنة المحل، دون أن يدرك ما حدث بسبب السرقة الأولى؛ فهذه المرة اتصلت البائعة على زوجها الذي أسرع إلى المحل وزعم أنه سيجلب المال، لكنه استدار وفاجأ اللص بعدد من اللكمات والضربات حتى تمكّن من تقييده، بينما طلبت المرأة الشرطة التي حضرت في الحال.

في مركز الشرطة اعترف الرجل، 44 عامًا، بأنه عاطل عن العمل فاضطرّ إلى السطو على المحل، وبعد عشرة أيام نفد منه المال فقرّر معاودة السرقة، ولم يعرف سوى هذا المكان لسرقته.

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فيديو سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته
سبق

في هذه السرقة حدثت كل الأخطاء الغبية، لكنّ خطأً قاتلًا قاد إلى نهاية قاسية للصٍّ روسي حاول سرقة نفس المحل في فولغوغراد، "مرتين خلال عشرة أيام".

وحسب موقع وزارة الداخلية الروسية: في مساء يوم 8 يناير الجاري دخل رجل إلى محل بالمركز التجاري في منطقة يليتسكايا بمدينة فولغوغراد جنوبي غرب روسيا، وهدد البائعة بمسدس طالبًا الأموال التي في المحل، لم تستطع المرأة المرتبكة المقاومة وأخرجت ما يزيد قليلًا عن 18 ألف روبل (حوالي 240 دولارًا أمريكيًّا) من الخزنة ومنحتها للص، الذي غادر بالمال على الفور.

وحسب موقع الداخلية: فبعد عشرة أيام ارتكب اللصُّ قليلُ الخبرة خطأً قاتلًا، حين ذهب إلى المحل نفسه وبنفس ملابسه، وأخرج مسدسًا ووقف أمام البائعة مطالبًا بالمال الموجود في خزنة المحل، دون أن يدرك ما حدث بسبب السرقة الأولى؛ فهذه المرة اتصلت البائعة على زوجها الذي أسرع إلى المحل وزعم أنه سيجلب المال، لكنه استدار وفاجأ اللص بعدد من اللكمات والضربات حتى تمكّن من تقييده، بينما طلبت المرأة الشرطة التي حضرت في الحال.

في مركز الشرطة اعترف الرجل، 44 عامًا، بأنه عاطل عن العمل فاضطرّ إلى السطو على المحل، وبعد عشرة أيام نفد منه المال فقرّر معاودة السرقة، ولم يعرف سوى هذا المكان لسرقته.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:45 PM

فيديو سرقة.. خطأ قاتل أوقع اللص في شر سرقاته

لم تستطع المرأة مقاومته.. ولكن

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
833

في هذه السرقة حدثت كل الأخطاء الغبية، لكنّ خطأً قاتلًا قاد إلى نهاية قاسية للصٍّ روسي حاول سرقة نفس المحل في فولغوغراد، "مرتين خلال عشرة أيام".

وحسب موقع وزارة الداخلية الروسية: في مساء يوم 8 يناير الجاري دخل رجل إلى محل بالمركز التجاري في منطقة يليتسكايا بمدينة فولغوغراد جنوبي غرب روسيا، وهدد البائعة بمسدس طالبًا الأموال التي في المحل، لم تستطع المرأة المرتبكة المقاومة وأخرجت ما يزيد قليلًا عن 18 ألف روبل (حوالي 240 دولارًا أمريكيًّا) من الخزنة ومنحتها للص، الذي غادر بالمال على الفور.

وحسب موقع الداخلية: فبعد عشرة أيام ارتكب اللصُّ قليلُ الخبرة خطأً قاتلًا، حين ذهب إلى المحل نفسه وبنفس ملابسه، وأخرج مسدسًا ووقف أمام البائعة مطالبًا بالمال الموجود في خزنة المحل، دون أن يدرك ما حدث بسبب السرقة الأولى؛ فهذه المرة اتصلت البائعة على زوجها الذي أسرع إلى المحل وزعم أنه سيجلب المال، لكنه استدار وفاجأ اللص بعدد من اللكمات والضربات حتى تمكّن من تقييده، بينما طلبت المرأة الشرطة التي حضرت في الحال.

في مركز الشرطة اعترف الرجل، 44 عامًا، بأنه عاطل عن العمل فاضطرّ إلى السطو على المحل، وبعد عشرة أيام نفد منه المال فقرّر معاودة السرقة، ولم يعرف سوى هذا المكان لسرقته.

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