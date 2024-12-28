"بلدية محايل" تغلق عددًا من محطات الوقود رفضت التطوير وتحسين الخدمات

"ابن حافظ" لـ "سبق": وجَّهنا إشعارات عدة للمُلاك قبل الإجراء

أغلقت بلدية محايل عددًا كبيرًا من محطات الوقود المخالفة؛ لإعادة التأهيل والتطوير الذي يسير وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تقضي بضرورة التعاقد مع مشغلين متخصصين في المجال ذاته، أو تطويرها بأنفسهم؛ وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة.

وفي التفاصيل، قال سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، لـ"سبق" إن بلدية المحافظة قامت بإشعار أصحاب محطات الوقود بعدد من الإشعارات، والتشديد عليهم بضرورة التعاقد مع مشغلي محطات الوقود، أو تطويرها وفق خطة تحسين المشهد الحضري، إلا أن عددًا من أصحاب تلك المحطات رفضوا التجاوب؛ ما اضطر البلدية لإغلاقها، وتطبيق النظام بحق مُلاكها، في حين تجاوب عدد كبير من المستثمرين. وأشار إلى أن عددًا آخر آثر الخروج من النشاط، والإغلاق من نفسه.

ودعت البلدية باقي المحطات إلى التعاون، وتنفيذ التوجيهات تماشيًا مع التعاميم الصادرة من الوزارة بخصوص هذه المبادرة، وأيضًا تماشيًا مع خطة تحسين المشهد الحضري التي تحظى بدعم كبير من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

يُذكر إلى أن عدد محطات الوقود بلغ 69 محطة بمحافظة محايل والمراكز التابعة لها.