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سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

دعا الله للقيادة بمديد العمر لتحقيق طموحات الشعب السعودي

هنّأ السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودعا سلطان عُمان، الله تعالى، أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين، وعلى سمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق مزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقي وازدهار.

السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان

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سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد
سبق

هنّأ السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودعا سلطان عُمان، الله تعالى، أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين، وعلى سمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق مزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقي وازدهار.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
02:06 PM

سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

دعا الله للقيادة بمديد العمر لتحقيق طموحات الشعب السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هنّأ السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودعا سلطان عُمان، الله تعالى، أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين، وعلى سمو ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق مزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقي وازدهار.

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