خوف كبير في صفوف مليشيا الحوثي بعد كشف التحالف أدلة تورط "حزب الله" باليمن

انتاب مليشيا الحوثي حالة من الخوف الكبير والهلع، بعد أن كشف المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الأحد، الأدلة التي تثبت تورط "حزب الله" في اليمن، طبقاً لمراسل قناة #الإخبارية في اليمن.